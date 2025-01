Tengo 200 euros para comprar un móvil, ¿cuál es el más recomendable?

Quizás hayas decidido dejar la compra de un teléfono móvil para después de la festividad de Reyes y tienes un presupuesto de 200 euros. Después de haber probado muchísimos durante el pasado 2024, lo tengo muy claro. El HONOR 200 Lite, que en algunas página web se encuentra incluso a un precio menor, es la opción por la que yo apostaría.

El mejor móvil de hasta 200 euros

Cuándo tuve este teléfono en mis manos me di cuenta de qué la firma asiática ha hecho un excelente trabajo. Desde entonces, no he parado de recomendarlo y toda la gente que lo ha adquirido está más que satisfecha. Estas son las razones por las que el HONOR 200 Lite es una gran compra.

Para comenzar, cuenta con una buena pantalla de 6,7 pulgadas que ofrece una buena experiencia visual al ser AMOLED, y con 2.412 x 1.080 píxeles. Es un panel de generosas proporciones, y que, además, ofrece un excelente resultado a la vista. Ademas, alcanza los 2.000 nits de brillo para que no te pierdas nada en condiciones de alta luminosidad.

En cuanto a procesador está equipado con el MediaTek Dimensity 6080. Para las tareas más habituales va más que sobrado, es evidente que no podrá competir con un dispositivo que le quintuplique el precio, pero si realmente eres un tipo de usuario que tiene un uso estándar del teléfono, no te va defraudar.

Está equipado con 8 GB de memoria RAM, mientras que el almacenamiento es de 256 GB. Sí, un acierto, ya que no todos los móviles de ese rango de precio ofrecen tanto, suelen quedarse en la mitad.

El sistema de cámaras no desmerécete en absoluto. Si para dispositivos de precios similares contamos con sensores pobres, aquí tenemos uno principal de, atención, 108 mpx, mientras que el gran angular es de 50 mpx y la de macro, eso sí, de unos discretos 2. Pero la de selfies es con flash y también de 50 mpx. ¿Alguien da más?.

La batería cuenta con carga rápida de 35W y 4500 mAh. Para un día completo con un us relativamente intenso no vas a tener problemas de quedarte sin energía.

Si hablamos de diseño, se trata de un dispositivo muy agradecido de ver, que no es excesivamente grueso, solo 6,78 mm, y que tiene unas líneas muy elegantes. Sí, esto también es un factor de peso a la hora de elegir un dispositivo móvil, sobre todo, si es de hasta 200 €.

El HONOR 200 Lite es una buena apuesta de esta marca, y cuando salió a la venta en junio su precio alcanzaba los 329 euros. Ahora, comprarlo por un precio de hasta 200 euros solo puede calificarse de acierto.