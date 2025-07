El DJ italiano muerto en Ibiza iba drogado y amenazó a su vecino anciano con un cuchillo

El DJ y productor italiano muerto en una lujosa casa de Ibiza, Michele Noschese, más conocido como DJ Godzi, iba totalmente drogado y tenía retenido en actitud agresiva a su vecino anciano de unos 80 años con un cuchillo. La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha lanzado un comunicado defendiendo su intervención en la vivienda de Santa Eulària y asegura que la muerte del napolitano no fue consecuencia de la intervención de los agentes.

Según la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), estos últimos días no se han parado de verter «infundios y falsedades» por parte de medios de comunicación y de la propia familia del fallecido sobre la actuación de los guardias civiles que acudieron en la madrugada del pasado sábado 19 de julio al aviso recibido por amenazas de muerte con un arma, a quienes acusan de haberle golpeado y arrastrado hasta matarlo.

Lo que explica la AEGC a través de un comunicado es que los guardias civiles que acudieron a la villa ibicenca se encontraron fue a un Michele Noschese «bajo los efectos de las drogas, fuera de sí, muy alterado y agresivo» que además tenía retenido a un señor de unos 80 años mientras sostenía un cuchillo en actitud amenazante.

La Asociación Española de Guardias Civiles prosigue en su comunicado asegurando que el DJ italiano, «lejos de entrar en razón», intentó agredir a los agentes, por lo que tuvieron que reducirle «con la fuerza mínima imprescindible» y esposarle.

Una vez en el suelo totalmente inmovilizado, los guardias civiles «súbitamente notaron que dejó de moverse», por lo que comenzaron a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los servicios médicos que solicitaron inmediatamente, los cuales solo pudieron certificar su fallecimiento.

La AEGC asegura que los agentes «tuvieron que hacer frente a una situación compleja y no exenta de riesgo, que afrontaron con profesionalidad y buen criterio, con el desgraciado desenlace del fallecimiento de DJ Godzi, que en absoluto fue consecuencia de su intervención».

Esta asociación entiende «el dolor y las dudas que la familia de Michelle puedan sentir, a quienes transmitimos nuestras condolencias por este trágico suceso», pero a su vez denuncian que «muchas de las afirmaciones que se están vertiendo no solo no se ajustan a la verdad sino que directamente son mentiras o bulos que vierten personas que no estuvieron en el lugar de los hechos y desconocen lo ocurrido».

Al mismo tiempo, la AEGC ha instado a que se deje que «la investigación siga su curso y, con todas las pruebas, las declaraciones de los testigos, los informes técnicos, periciales y los resultados la autopsia, estamos seguros de que se acreditará que, efectivamente, la actuación de los agentes fue totalmente correcta y adecuada».

La familia difiere de la versión de la Guardia Civil

Esa versión contrasta completamente con la de la familia, que ya ha presentado una denuncia ante la fiscalía napolitana contra los agentes que participaron. Según el padre de Michele Noschese, la culpa es de las «autoridades españolas», por eso ha pedido que se investigue a los agentes por un posible «homicidio voluntario».

El padre del fallecido asegura al periódico italiano Repubblica que asistentes a la fiesta le han contado que lo que pasó allí realmente es que los guardias civiles golpearon al joven en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte. Lejos de ser atendido por médicos, estos testigos, aseguran que no fue a un hospital en ningún momento y que fue trasladado a una morgue de forma directa. «Lo masacraron», asegura el padre en la citada publicación.

El DJ italiano tenía una carrera de más de diez años de forma profesional en la música, donde había decidido que Ibiza fuese su base de operaciones, algo que también han hecho otros compañeros de profesión. También actuó en clubs de París y Londres, entre otros. Pese a que había estudiado la carrera de Económicas, decidió centrarse en la música por completo.