Tablet o portátil: cuándo te conviene uno y cuándo el otro

La línea que separa las tablets de los portátiles se ha vuelto cada vez más fina. Las tablets ya no son simples pantallas para ver series o navegar por internet; muchas incorporan procesadores potentes, lápices ópticos de precisión y teclados que las transforman en verdaderas herramientas de trabajo. Por otro lado, los portátiles se han vuelto más ligeros, rápidos y silenciosos, con baterías que duran todo el día y diseños ultrafinos que rivalizan con cualquier tablet.

El dilema de siempre: movilidad o potencia

La principal diferencia entre una tablet y un portátil sigue siendo el uso que vayas a darle. Si buscas ligereza y una experiencia táctil, la tablet tiene todas las de ganar. Son perfectas para moverse con ellas por casa, viajar o trabajar en movilidad y pesan poco. La autonomía supera con facilidad las 10 horas y estamos muy hechas a ellas porque se usan igual que un móvil. Pero si tu día a día implica programas exigentes, edición de vídeo, trabajo con hojas de cálculo complejas o multitarea avanzada, el portátil sigue siendo el rey.

Los portátiles modernos, sobre todo los equipados con chips ARM o Apple Silicon, ya no se calientan tanto ni hacen ruido. Además, ofrecen una experiencia más completa al contar con puertos USB, almacenamiento amplio y compatibilidad total con cualquier software profesional.

Cuándo conviene una tablet

Una tablet es ideal para quienes buscan comodidad, rapidez y una experiencia más visual. Si tu prioridad es consumir contenido, leer, tomar notas, dibujar o usar aplicaciones ligeras como Gmail o Canva, es la opción más lógica. También es una excelente elección para estudiantes o creativos que trabajan con lápices stylus, gracias a la precisión del trazo y la facilidad para compartir o editar proyectos en la nube.

Además, con los modelos actuales como el iPad Air M2 o las Galaxy Tab S9, las tablets ofrecen una potencia más que suficiente para tareas de oficina, edición básica de vídeo, además de reuniones por videollamada con buena cámara y micrófono.

Cuándo es mejor un portátil

Si necesitas trabajar de forma intensiva, escribir mucho, usar software de escritorio o realizar tareas multitarea reales, el portátil te resultará más versátil. Las pantallas más grandes, los teclados físicos completos y la posibilidad de conectar varios monitores o discos externos lo convierten en una herramienta más adecuada para productividad profesional.

Para quienes editan fotos o vídeos, gestionan bases de datos o usan programas de diseño o complejos de mover, la tablet puede quedarse corta. En esos casos, un portátil con al menos 16 GB de RAM y un procesador eficiente te dará margen de sobra para varios años de uso fluido.

El precio también marca la diferencia

Aunque hay tablets asequibles desde 200 euros, los modelos realmente potentes con teclado y lápiz pueden alcanzar los 1.000. En ese punto, muchos usuarios se plantean un portátil, que ofrece más posibilidades por una inversión similar. Los ultrabooks y convertibles han reducido la brecha de tamaño y peso, haciendo que la diferencia sea más cuestión de necesidades que de precio.

Híbridos y convertibles: el punto medio

Los dispositivos 2-en-1, como los Microsoft Surface o los Lenovo Yoga, intentan ofrecer lo mejor de ambos mundos: una tablet con teclado desmontable que funciona como portátil. Son equipos versátiles, ideales para quienes alternan entre ocio y trabajo, aunque su precio suele ser superior.

Elegir bien según tu perfil

Si necesitas escribir, editar y trabajar durante horas, el portátil sigue siendo la opción más completa. Si prefieres dibujar, leer, ver series o pelis en Netflix o tener un dispositivo rápido para todo, la tablet se ajusta mejor. La decisión no está tanto en la potencia como en el uso que le vayas a dar. El dilema de la tablet o portátil va a seguir vigente, pero con estas indicaciones puede ser más sencillo elegir,