SPC Dickens Light 2 Pro: un eBook ligero, compatible y sin complicaciones (ni en precio)

He tenido en mis manos durante dos semanas el SPC Dickens Light 2 Pro y me ha parecido un lector electrónico que tiene muy clara su propuesta: ofrecer una experiencia de lectura sencilla y cómoda. Es ideal para quienes no necesitan funciones avanzadas que pueden no acabar empleando, pero sí valoran la compatibilidad, el precio ajustado y un diseño práctico.

Características técnicas

Característica Detalle Pantalla 6″ E Ink Carta, 1024×758 px, táctil e iluminada Iluminación Regulable en brillo y temperatura de color Formatos compatibles epub, pdf, txt, html, fb2, mobi, chm, doc, rtf, imágenes jpg/bmp/png/gif DRM Compatible con Adobe DRM (epub y pdf) Memoria interna 8 GB (ampliable con microSD hasta 32 GB) Batería 1500 mAh (ion-litio), carga por USB-C Funciones Diccionario, búsqueda, marcadores, historial, lectura vertical y horizontal Idiomas disponibles Español, Inglés, Francés, Portugués, Italiano, Alemán, Ruso, Sueco, Polaco, Neerlandés Dimensiones 169 x 113 x 9 mm Peso 191 g

Ligero y agradable en la mano

Uno de los aspectos que más me ha convencido del SPC Dickens Light 2 Pro es lo cómodo que resulta tenerlo entre las manos. Tiene un peso de solo 191 gramos y un grosor que no llega al centímetro. Este lector electrónico es tan compacto y liviano que apenas notas que lo llevas contigo. Es ideal para quienes leen durante trayectos largos en tren, bus o avión, para pasar páginas mientras estás tumbado en el sofá o incluso para llevarlo en la mano mientras tomas un café en una terraza. Su tamaño permite sujetarlo con una sola mano durante mucho tiempo sin que resulte incómodo, algo que no todos los eReaders pueden decir.

A esto hay que sumarle su diseño sobrio, con líneas limpias y materiales resistentes. No tiene un acabado premium, pero tampoco lo necesita, se nota que es sólido, funcional, y pensado para durar. Es un dispositivo que invita a leer sin preocuparse de si lo estás usando en casa, en la cama o de viaje. Está disponible en el color azul que ves en las fotos y en color negro.

Leer sin cansancio

La experiencia de lectura mejora mucho gracias a su pantalla E Ink Carta de 6 pulgadas, con una resolución de 1024 x 758 píxeles que proporciona nitidez más que suficiente para todo tipo de textos. Este tipo de panel simula el papel impreso y ofrece una lectura cómoda incluso en sesiones prolongadas. Pero lo que marca la diferencia es su iluminación frontal integrada, no solo en intensidad sino también en temperatura de color. Puedes ajustarla para que sea más cálida o más fría según la hora del día, algo muy útil cuando lees antes de dormir o en espacios con poca luz.

El control es completamente táctil, y aquí también el dispositivo se comporta con solvencia. Navegar por los menús, pasar páginas o hacer ajustes se hace de forma rápida. No hay lag ni falsos toques, y eso se agradece en un lector de este precio. La firma vitoriana ha sabido dotar a este modelo de una pantalla que cumple con creces lo que un lector exigente podría esperar en el día a día.

Compatible con casi cualquier formato

Una de las grandes bazas del Dickens Light 2 Pro es su versatilidad a la hora de leer archivos. Acepta una enorme variedad de formatos, incluyendo los más habituales como epub, pdf, mobi, doc, txt, fb2, rtf o html entre otros. Esto significa que puedes cargar casi cualquier ebook sin preocuparte por convertirlo previamente, lo cual es un alivio si ya tienes una biblioteca digital acumulada. Además, es compatible con Adobe DRM, así que también se pueden leer libros protegidos que provienen de bibliotecas o tiendas como Kobo, Google Books o muchas redes de préstamo digital.

En el día a día, esto se traduce en una gran libertad para el lector. No estás atado a una única plataforma, puedes organizar tus libros como prefieras y gestionarlos fácilmente desde el ordenador o desde una tarjeta microSD. Esta apertura de formatos, que otros modelos limitan, es uno de los motivos por los que este dispositivo puede ser especialmente atractivo para lectores frecuentes.

Almacenamiento, autonomía y extras

Aunque es un dispositivo sencillo, el Dickens Light 2 Pro no se olvida de aspectos importantes como el almacenamiento o la autonomía. Viene con 8 GB de memoria interna, que pueden ampliarse con una tarjeta microSD de hasta 32 GB, más que suficiente para llevar contigo una biblioteca que quizás no puedas acabar nunca. Y por supuesto, incorpora una batería de 1500 mAh que puede durar semanas con un uso normal, como suele esperarse de este tipo de lectores. En mis días de prueba, apenas ha bajado del 90%, incluso con sesiones largas de lectura y uso de la luz frontal.

El dispositivo se carga por USB-C, un estándar afortunadamente cada vez más común y que permite usar el mismo cable que utilizamos con el móvil u otros gadgets. En cuanto a funciones extra, cuenta con diccionario integrado, historial de lecturas, buscador de texto, marcadores y un menú disponible en múltiples idiomas. Son pequeños detalles que, sin complicar la experiencia, aportan valor y comodidad.

Una buena opción en este Día del Libro

El SPC Dickens Light 2 Pro tiene muy clara su misión, ser un lector funcional, compatible y fácil de usar sin entrar en el terreno de los dispositivos premium. Y eso lo hace muy bien. Es compacto, ligero, tiene buena pantalla, gran compatibilidad de archivos y una autonomía más que razonable. Todo esto con un precio muy competitivo.

Pensando en el Día del Libro, que se celebra este miércoles, este eBook puede ser un acierto seguro tanto para regalar a alguien que empieza en la lectura digital o como segundo lector para tener en la mochila. El Dickens Light 2 Pro cumple con lo que promete, leer sin complicaciones y sin dejarse medio sueldo en el intento. Su precio en la web de SPC es de 119,99 euros.