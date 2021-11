No cabe duda de que el Apple Watch es uno de los accesorios más buscados. La séptima serie salió a la venta justo hace un mes, y está plagada de novedades, como una pantalla más grande, resistencia mejorada y carga rápida en la batería. Pero si hay un accesorios útil es este soporte para Apple Watch. Un claro guiño a uno de los ordenadores míticos de la marca y que puedes comprar en Amazon.

El soporte para Apple Watch que desean los fans

La marca Elago ofrece un soporte que se puede comprar desde su propia web y también en Amazon. Es adecuado para cualquier tipo de Apple Watch, incluido el serie 7. Fabricado en silicona y con un diseño especial, imita el primer ordenador personal de Apple lanzado en 1984, el Apple Macintosh.

Con él, puedes ver perfectamente la hora de tu reloj mientras encuentra cargando. Por tanto, se trata de un acompañamiento indispensable en tu mesita de noche o en tu mesa de trabajo, ya que de un solo vistazo podrás saber qué hora es. Además, al presentarse la obra en ese color verde fósforo tan característico, se refuerza más el concepto de producto vintage.

Este accesorio viene sin ningún tipo de cable de carga, por lo que debes colocarlo tú. Hay que reseñar que muchos cargadores compatibles, pero que no sean originales, cuenta con un grosor más elevado, por lo que es probable que si tratas de introducir el cargador en el soporte, el reloj finalmente no quepa. Ya lo sabes, sí o sí has de utilizar el cargador original de tu Apple Watch para poder disfrutar de este accesorio en plenitud.

El precio es totalmente asequible, no alcanza los 10 € en Amazon. Por tanto, si tienes un Apple Watch sea cual sea el modelo, y quieres tener un soporte totalmente vintage y que te eche la vista atrás hace casi 40 años, no cabe duda de que el soporte de Elago es un acierto. El haber recreado exactamente el color de ese ordenador es un verdadero acierto.

Finalmente, al estar fabricado en silicona, ofrece una total protección ante las caídas. Si utilizas el Apple Watch como despertador y lo tienes en el soporte podrás estar tranquilo, un manotazo tuyo que acabe con el reloj en el suelo no va a suponer ningún tipo de inconveniente.

Un soporte para Apple Watch que todos los fan de la marca pueden tener en casa por el precio de cuatro cafés. No te quedes con las ganas y encarga ya el tuyo.