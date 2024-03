Shure SM7dB es el micrófono perfecto para youtubers y podcasters

Los contenidos digital son un producto de creación y consumo de primer orden y la calidad del audio es tan importante como la calidad visual. Un buen micrófono puede marcar la diferencia entre un proyecto amateur y uno que proyecta profesionalidad y buena imagen. Aquí es donde el Shure SM7dB entra en escena. Reconocido por su rendimiento excepcional y su capacidad para capturar sonido de alta calidad, este micrófono se ha convertido en una herramienta indispensable para creadores de contenido en todo el mundo. Si estás pensando en iniciar tu carrera como youtuber o podcaster o ya tienes una consolidada y deseas dar el salto, acompáñanos para descubrir por qué el Shure SM7dB podría ser tu mejor aliado.

Un poco de historia sobre el Shure SM7dB

Desde su lanzamiento hace ya más de 50 años, en 1973, el Shure SM7 ha sido testigo de momentos históricos en la música y la radiodifusión. Este variante, con la denominación ‘dB’ nos refiere a un micro con previo integrado. Su diseño, pensado originalmente para ofrecer un sonido limpio y natural en entornos profesionales de grabación, llamó rápidamente la atención de ingenieros de sonido y de los propios artistas. Este micrófono no solo ha demostrado su valía en la música, sino también en el mundo de la radio, convirtiéndose en un pilar en estudios de radio gracias a su capacidad para aislar la voz y minimizar el ruido ambiental. Y si eres aficionado a seguir a youtubers, comprobarás que es el modelo que emplean muchos de ellos.

Características técnicas

El Shure SM7dB se caracteriza por su patrón polar cardioide y ser un micrófono con previo integrado, que se enfoca en capturar el sonido de frente mientras reduce el ruido de fondo. Este patrón es ideal para grabaciones en entornos no tratados acústicamente, comunes en los hogares de muchos creadores de contenido que están comenzando, que lo hacen desde una habitación de su hogar.

Su respuesta de frecuencia es plana y amplia, ya que va desde los 50 Hz a los 20 kHz, lo que significa que puede capturar voces con una claridad y fidelidad excepcionales, desde los bajos profundos hasta los altos más nítidos. Además, el SM7dB incluye un filtro antipop interno y una cubierta de espuma para reducir sonidos no deseados y de viento, garantizando grabaciones limpias incluso sin accesorios adicionales.

Característica Descripción Tipo de Micrófono Dinámico Patrón Polar Cardioide Respuesta de Frecuencia 50 Hz a 20 kHz Impedancia 150 ohmios Sensibilidad -59 dBV/Pa (1.12 mV) Filtro de Bajos Conmutable: plano, -7 dB a 400 Hz Rechazo a Electromagnéticos Excelente (blindaje contra interferencias electromagnéticas) Preamplificador Incorporado Sí Transductor Dinámico Conexión XLR Compatible con Soporte y Brazo de Micrófono Sí Interruptores de EQ Sí Color Negro Sensibilidad -59dB, -41dB, -31dB

Ventajas para youtubers y creadores de podcasts

Para aquellos en el inicio de su viaje en YouTube o podcasts, o que ya tienen una carrera consolidada y desean dar un salto más, el SM7dB ofrece múltiples ventajas. Su calidad de sonido profesional enriquece el contenido, asegurando que las grabaciones suenen claras y agradables a la hora de ser oídas. Esta nitidez es esencial para que el público reciba una voz clara. Además, su versatilidad lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde hablar y cantar hasta grabar instrumentos. A pesar de su perfil profesional, el SM7dB es sorprendentemente fácil de usar. Su construcción tan resistente, es un verdadero tanque, también asegura que sea una inversión a largo plazo, capaz de resistir el uso regular sin comprometer su rendimiento.

El Shure SM7dB frente a otras propuestas

En su rango de precio, el Shure SM7dB se enfrenta competencia de otros micrófonos de calidad, como el Audio-Technica AT2020 o el Rode NT1-A. Sin embargo, el SM7Bd destaca por su capacidad para capturar sonidos con una calidez y riqueza que pocos pueden igualar, además de su excepcional rechazo al ruido ambiente. Aunque estos micrófonos pueden ser más económicos, el SM7dB justifica su precio con características superiores y una durabilidad incomparable, además de por contar con previo integrado.

Consejos de uso y accesorios

Para aprovechar al máximo el Shure SM7dB, ten en cuenta estos consejos: primero, invierte en un buen brazo de micrófono capaz de soportar los casi 800 gramos de peso del dispositivo, y un soporte antichoque para reducir las vibraciones. Aunque el SM7B es menos susceptible a los ruidos gracias a su diseño, estos accesorios pueden mejorar aún más la calidad de tus grabaciones. También es recomendable utilizar una interfaz de audio de calidad para capturar el mejor sonido posible del micrófono.

No cabe duda de que el Shure SM7dB es más que un micrófono;,es una inversión en la calidad a la hora de crear y emitir tu contenido. Su rendimiento excepcional, durabilidad y versatilidad lo convierten en una elección sobresaliente para nuevos youtubers y podcasters. Has de tener muy claro que con el SM7dB te aseguras no solo de registrar audio de alta calidad, sino también de proporcionar a tu público una experiencia auditiva superior, totalmente nítida. Comenzar tu carrera con el equipo adecuado puede marcar la diferencia en el saturado mundo de los creadores de contenido El Shure SM7dB es, sin duda, un excelente punto de partida.

Es cierto de que su precio no es económico si lo comparamos con otras propuestas, sobre todo si vas a lanzarte a este mundo, cuesta 599 euros, pero quien conoce el mundo del audio sabe que se trata de un dispositivo que ofrece de manera sobrada calidad, y que una vez que has invertido en él no vas a necesitar cambiarlo en un futuro. La marca Shure es una institución en el mundo del audio y este dispositivo es una buena prueba de ello.

Agradecimiento a MQR Villena por su ayuda en la realización de este artículo.