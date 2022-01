La llegada del Año Nuevo trae lugar como siempre importantes descuentos de cara a la festividad de Reyes. Una buena manera de ahorrar bastante dinero en nuestras compras y que resultan siempre una buena oportunidad para conseguir tecnología a un precio irresistible. Descubre cuáles las rebajas de invierno en Amazon.

Hemos realizado una selección de artículos que puedes adquirir hoy mismo en Amazon y que están a un precio más bajo de lo habitual, por lo que siempre se tratan de unas compras seguras que proporcionan las mejores garantías, ya que si tienes una cuenta Prime te ahorras los gastos en envío, además de tener otras muchas ventajas asociadas como las películas y series de Amazon Prime Video.

Estas son las mejores rebajas de invierno en Amazon

HUAWEI Watch GT 2 Pro

Reloj de caballero de esfera generosa, 46 mm y con pantalla de zafiro muy resistente a las rayaduras. Conectado a tu teléfono, proporciona datos completos como la frecuencia cardíaca, velocidad media, pendiente máxima o rutas. Atención, nos da 2 semanas de duración de batería y con 5 minutos de carga rápida inalámbrica puedes utilizarlo durante 10 horas, también admite la carga inversa desde tu smartphone. Llévatelo ya por 169 euros, un superprecio.

Galaxy Buds+

Estos auriculares de Samsung son bien conocidos por su discreto diseño y por tener un sonido excelente. Por 59 euros y por tiempo limitado los tienes en Amazon. Su punto fuerte es además que cuentan con cancelación de ruido ambiente, pero no solo eso, 22 horas de batería hará que te olvides de cargarlos. Una propuesta más que interesante que puedes usar en tu móvil Android.

Xiaomi 11T 5G

Hablamos de un teléfono de altas prestaciones y que viene equipado con 8 GB de memoria RAM, batería de 4000 mAh, cámara de 108 mpx y una pantalla de 120 Hz de 6,67 pulgadas. Un dispositivo que hará las delicias de los usuarios más exigentes, ya que viene avalado por excelentes críticas. Por 449 € lo tienes en casa. ¿No crees que ya es hora de cambiar?

INIU Power Bank

Contar con una batería externa es algo necesario, ya que nos salva de muchos apuros en circunstancias como un viaje. Por eso, esta propuesta tiene un recio pequeño, 25,49 euros, y una gran capacidad, 20000 mAh. Indicador digital de carga, carga rápida y un peso de solo 490 gramos. Ya estás tardando en hacerte con ella.

Chaleco Calefactable para mujer

Los rigores del invierno ya no lo son tanto con este chaleco calefactable, que gracias a su batería de 10.000 mAh consigue proporcionar calor a todas las partes del cuerpo. Dispone de tres intensidades diferentes y hacer uso de él es protegerse de las condiciones de adversas. Ideales para salir a la montaña, rutas de senderismo o por qué no, para aquellas mujeres que realizan trabajos de exterior, como las maestras que cuidan del patio en el colegio. ¿Quién se resiste por solo 99 euros? Y además, también lo hay para hombre. La secuela de Filomena, que dicen que puede llegar el día 24 de enero, no te pillará por sorpresa.

.

Esta es nuestra selección de ofertas y rebajas de invierno en Amazon para este. Recuerda que gracias a las compras realizadas en el gigante californiano todos son garantías y lo tienes cómodamente en tu domicilio sin tener que visitar ningún centro comercial, hacer colas ni esperas. Y en caso de problemas, la devolución se realiza siempre de manera simple.