¿Qué pasa si miento al seguro y digo que me han robado el móvil?

Hemos normalizado que el teléfono valga cientos de euros, y lo habitual es siempre asegurarlo ante algunas circunstancias como el robo. Pero la picaresca sigue estando presente y personas que han perdido el móvil han tratado de estafar al seguro denunciando su robo. Te contamos por qué no es una buena idea hacerlo.

¿Engañar al seguro? No, no…

En primer lugar, se trata de algo muy poco ético, ya que es una auténtica estafa por la que podemos ser denunciados. Y, efectivamente, las mentiras tienen las patas muy cortas en este sentido. Son muchas personas que se han animado a presentar una denuncia falsa por robo del teléfono móvil. Piensa que la policía no va a investigar este hecho, cuando suele ser así en el caso de terminales de precio elevado. Generalmente, suelen darse algunas incongruencias en las declaraciones que llevan a sospechar.

Las compañías de seguros tratan de evitar que algunos de sus clientes con tan poca vergüenza traten de engañarles. Y es que un teléfono móvil siempre va dejando algún tipo de huella. Por ejemplo, hay quien ha denunciado su desaparición por robo y lo sigue teniendo, por lo que un simple rastro de la señal termina delatándolo.

Hay casos en los que la policía vuelve a llamar a declarar a la persona que presentado la denuncia y esa declaración comienza a hacer aguas. Hay incongruencias, datos que no cuadran, se han revisado algunas cámaras de seguridad o preguntado a algún posible testigo y no hay nada que avale esa tesis del robo. Generalmente, y ante la presión, los falsos denunciantes terminan echándose atrás, pero se llevan una denuncia penal por intento de estafa. En el caso de terminales, con un precio elevado, mayor de 400 €, habría que hablar ya de un delito. Evidentemente, este tipo de denuncias son un auténtico disparate, y si has perdido el móvil, debe servirte de lección, pero no tratar de engañar al seguro. Lo más probable es que te terminen pillando y encontrando ante un problema mayor.

Para personas despistadas, hay compañías de seguros que cubren incluso la pérdida, efectivamente, se trata de pólizas con un precio elevado, pero que merece la pena pagar si tenemos un dispositivo que ha costado una buena cantidad de dinero.

Así que, las compañías de seguros suelen investigar este tipo de denuncias cuando pueden llegar a comprobar que hay algo que no termina de cuadrar. Evidentemente, si ha sido víctima de un robo, tu obligación es presentar la correspondiente denuncia, pero si tu deseo es obtener parte del reembolso de lo que pagaste, lo mejor es que vayas pensando otra cosa.