Qué hacer cuando Google Fotos deja de sincronizar las imágenes

Google Fotos trabaja tan callado en segundo plano que solo se nota cuando falla. Rara vez avisa con claridad, y uno descubre que la copia de seguridad llevaba semanas parada cuando busca una foto reciente desde el ordenador y no está. Si el móvil se estropea o se extravía, lo que no esté en la nube desaparece con él. Las causas suelen ser pocas y fáciles de revisar, así que conviene seguir un orden antes de tocar ajustes más drásticos.

Lo primero, que la copia de seguridad esté realmente en marcha

Abre Google Fotos y pulsa tu imagen de perfil, arriba a la derecha. En Android, el camino es Ajustes de Fotos > Copia de seguridad, donde se ve si la función está activada y en qué estado. Si aparece desactivada, basta con habilitarla y dejar que la aplicación empiece a subir lo pendiente.

El estado también da pistas. Un mensaje como Copia de seguridad en pausa en la parte superior de la biblioteca indica que algo la está frenando, y los apartados siguientes ayudan a averiguar qué.

Sí, los 15 GB gratuitos se acaban

Cada cuenta de Google incluye 15 GB de almacenamiento gratuito que se comparten entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Si ese espacio se agota, la copia se detiene y puede aparecer el aviso ‘Falta almacenamiento para copias de seguridad’.

Comprueba el espacio desde la configuración de la cuenta o desde la propia aplicación. Si está lleno, toca borrar lo que no necesites o ampliar la capacidad, y la copia podrá continuar.

Una conexión que parece buena y no lo es

Una red inestable basta para que las fotos se queden a medias. Abre una página web para comprobar que hay Internet y, si usas datos móviles, revisa que Google Fotos tenga permiso para subir con esa conexión en Ajustes de Fotos > Copia de seguridad > Uso de datos móviles. Lo más fiable es conectarse a una red Wi-Fi que sepas que funciona bien y dejar la aplicación abierta unos minutos, para ver si retoma la subida.

El ahorro de batería que corta la subida

Muchos móviles limitan la actividad en segundo plano para alargar la autonomía. Eso afecta a una aplicación que depende de trabajar sin que la mires, sobre todo con el teléfono bloqueado o en modo de ahorro de batería.

En Android, mantén pulsado el icono de Fotos y entra en Información > Gestionar uso de la batería para elegir Sin restricciones. En otros dispositivos, la ruta pasa por Optimización de batería > Todas las aplicaciones > Fotos > No optimizar.

Capturas y fotos de WhatsApp que se quedan fuera

Google Fotos no siempre copia todo lo que hay en el teléfono. Las capturas de pantalla, las descargas y las imágenes recibidas por aplicaciones de mensajería suelen guardarse en carpetas distintas de la cámara.

Para elegirlas, ve a Ajustes de Fotos > Copia de seguridad > Ajustes > Carpetas del dispositivo con copia de seguridad y activa las que quieras guardar en la nube. También puedes optar por copiar todas las carpetas, lo que incluye automáticamente las nuevas.

Una cuenta equivocada y una aplicación desfasada

Con varias cuentas de Google en el móvil, las fotos pueden estar subiéndose a una distinta de la que consultas desde el ordenador. Pulsa tu imagen de perfil y comprueba qué dirección de correo aparece seleccionada. Si cambiaste de cuenta hace poco, revisa también la copia de seguridad de la anterior.

Una versión antigua de la aplicación también puede dar errores. Busca Google Fotos en Google Play Store o en la App Store, instala la actualización si la hay y vuelve a mirar el estado de la copia.

Reiniciar y vaciar la caché antes de reinstalar

Si nada de lo anterior funciona, reinicia el teléfono. En Android puedes ir además a Ajustes > Aplicaciones > Google Fotos > Almacenamiento y borrar la caché. Esa operación elimina archivos temporales, no las fotos que ya están en la nube. Conviene evitar borrar los datos de la aplicación o desinstalarla como primera medida, porque obliga a configurar de nuevo varios ajustes.

Cuando el fallo es de Google y no del móvil

A veces el teléfono está bien y el problema viene del servicio. Si todo parece correcto y la sincronización no avanza, prueba desde otro dispositivo o consulta los canales oficiales de estado y asistencia de Google. Si el fallo se repite en varios aparatos, lo más probable es que se trate de una incidencia del servicio y haya que esperar.

Cómo saber que las fotos están a salvo

Cuando Google Fotos vuelva a funcionar, revisa el estado de la copia de seguridad y abre la biblioteca desde otro dispositivo o desde la web de Google Fotos. Las imágenes recientes tienen que aparecer allí. Que la aplicación se abra con normalidad no garantiza que todo se haya subido.

Hasta que lo compruebes, conserva los originales en el teléfono. Si alguna foto o vídeo sigue sin subir, puede que supere los límites de Google, que son 200 MB o 200 MP por foto y 10 GB por vídeo.