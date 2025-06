¿Puedo mojar mi móvil este verano? Esto es lo que dice la clasificación IP

La clasificación IP es el estándar internacional que indica el nivel de resistencia de un dispositivo electrónico frente a elementos como el polvo y el agua. Se compone de dos dígitos: el primero indica el nivel de protección contra partículas sólidas como arena o polvo y el segundo contra líquidos principalmente agua.

Vayamos a lo práctico

Por ejemplo, un móvil con clasificación IP68 es completamente resistente al polvo (6) y puede soportar una inmersión completa en agua (8), aunque eso no significa que puedas nadar con él como si fuera un reloj de buceo. La tendencia de muchos usuarios es la de pensar que se trata de algo infalible, cuando no es así.

¿Significa que puedo sumergirlo sin problemas?

No exactamente. Aunque veas que tu móvil tiene una clasificación IP alta, eso no implica que sea indestructible bajo el agua. De hecho, las pruebas que se realizan para certificar esa resistencia se hacen en condiciones de laboratorio, con agua dulce, temperatura controlada y sin movimiento. El agua del mar o de la piscina, por ejemplo, puede dañar los componentes internos debido al cloro o la sal.

Además, con el tiempo, el sellado de los dispositivos puede deteriorarse. Si tu móvil ha sufrido algún golpe, reparación o tiene cierta antigüedad, su resistencia puede haber disminuido, aunque la clasificación IP siga figurando en la caja.

Cómo leer la tabla de clasificación IP

Aquí tienes una tabla simplificada que te ayudará a interpretar cada código.

Código IP Protección contra sólidos Protección contra agua IP67 Totalmente protegido contra el polvo Hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos IP68 Totalmente protegido contra el polvo Hasta 1,5 metros o más, según el fabricante IPX7 Sin especificar protección contra polvo Hasta 1 metro durante 30 minutos IP54 Protegido contra polvo limitado Salpicaduras de agua desde cualquier ángulo IPX4 Sin protección contra polvo Resiste salpicaduras, como lluvia ligera

Cuidado con los límites, esto no lo cubre la garantía

Muchos fabricantes indican en letra pequeña que los daños por líquidos no están cubiertos por la garantía, incluso en dispositivos con clasificación IP alta. Apple, por ejemplo, lo especifica para sus iPhone con certificación IP68, están diseñados para resistir el agua, pero no para ser sumergidos de forma repetida o intencionada. Samsung también lo aclara para sus dispositivos. Por tanto, aunque tu móvil pueda soportar una caída accidental al agua o una mojadura bajo la lluvia, no lo uses como cámara subacuática sin asumir riesgos.

¿Y qué pasa con otros dispositivos?

No solo los móviles tienen clasificación IP. Auriculares, relojes inteligentes, cámaras de acción e incluso altavoces portátiles la incluyen. Aquí sí es más frecuente encontrar productos diseñados específicamente para ser usados en condiciones extremas, como los relojes deportivos con IP68 o IP69K, que resisten incluso chorros de agua a presión. De hecho, ya hay móviles con esta última certificación.

En este tipo de gadgets, conviene leer bien las especificaciones técnicas para saber qué actividades permiten, desde nadar hasta bucear, pasando por deportes al aire libre o resistencia al sudor.

La clasificación IP es útil, pero no infalible

La clasificación IP es una herramienta de mucho valor para saber hasta qué punto puedes exponer tus dispositivos al agua o al polvo, pero conviene tomarla como una indicación y no como una licencia para el uso despreocupado.

Por tanto, si este verano, si vas a la playa o a la piscina con tu móvil, lo mejor es protegerlo con una funda impermeable o, directamente, no llevártelo al agua. Porque aunque tenga una clasificación IP impresionante, el agua salada o el cloro pueden acabar haciendo estragos y eso no lo cubre ningún número.