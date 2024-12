Mis gadgets imprescindibles para cuando viajo en tren y deseo seguir siendo productivo

Las más de dos horas de trayecto en tren entre la provincia en la que resido, Alicante, y Madrid dan para mucho. Si bien lo que me gusta es sentarme cómodo y olvidarme de todo o disfrutar del paisaje de transición entre la costa y la meseta, hay ocasiones en las que la realidad impera. Seguir trabajando es habitualmente la opción que elijo, y para ello, estos gadgets se convierten en aliados imprescindibles en mis viajes en tren.

Gadgets que me acompañan en el tren

Actualmente, trabajar en el tren se ha convertido en algo bastante cómodo, ya que cuentas con un enchufe en cada asiento y una mesa abatible para colocar tu tablet o tu ordenador. La cantidad de viajes que realizo en tren a lo largo de un mes ya me ha ido forjando, y tengo muy claro cuáles son mis gadgets imprescindibles para aprovechar al máximo el tiempo.

Mi imprescindible es, obviamente, el ordenador portátil. Pero, dando eso por hecho, estos accesorios me resultan prácticamente obligados a la hora de aprovechar el tiempo.

Comienzo con algo bastante simple, pero la experiencia me ha enseñado que aquí no valen medias tintas. El cable de conexión de mi ordenador es un USB de tipo C, ya que empleo un MacBook Pro. Me he dado cuenta de que un cable lo suficientemente largo y bien diseñado es fundamental para conseguir la mejor experiencia. Mi apuesta pasa por este Xtorm de 2 metros. No me gusta andarme con estrecheces. Es cierto que su precio es elevado, en torno a los 50 €, pero cuando tienes un accesorio de este tipo, fiable y que proporciona el servicio que esperas, no duele pagarlos.

En cuanto al cargador para mis dispositivos, utilizo uno de 65 W que también es capaz de alimentar mi ordenador y mi teléfono. Es cierto que he ido probando muchísimos, pero el Anker Nano II 65W es el que actualmente tiene el tamaño más compacto de todos los que puedes encontrar en cualquier tienda online. Dispone de una entrada USB-A y dos entradas USB-C: una destinada para tu ordenador y la otra, para tu teléfono. Su precio suele rondar los 50 €, y cuenta con una construcción muy sólida. Lo mejor de todo es que apenas ocupa espacio, por lo que resulta imprescindible cuando tengo que hacer viajes rápidos a la capital.

Aunque le voy a dedicar una pieza próximamente, la última maravilla que ha caído en mis manos también es de la marca Anker. Se trata de un cargador rápido tipo Power Bank con una capacidad impresionante: nada menos que 27.650 mAh y una potencia de salida de 250 W. Este no suelo utilizarlo en el tren, ya que hay enchufe; es el que uso cuando debo conectarme con el ordenador desde un lugar en el cual no suele haber enchufes. O, si los hay, no se encuentran a mi disposición por estar ocupados o lejos. Por ejemplo, en muchos establecimientos de comida rápida o cafeterías. Gracias a la Anker Prime, me garantizo tener mi ordenador siempre a punto.

Finalmente, para un viaje en tren, también es una buena idea contar con unos auriculares con cancelación de ruido. Me gusta escuchar música mientras trabajo y, si es posible, no perderme ningún detalle de lo que estoy oyendo. Es cierto que soy algo sibarita en cuanto al propio hecho de escuchar música. Descartando los auriculares del tren, que son para un simple apuro, llevo utilizando desde el año pasado los AirPods Pro 2. Para comenzar, porque casi todos mis dispositivos son de Apple, pero si hay algo que me ha cautivado de estos auriculares es la fantástica cancelación de ruido y el sonido espacial.

Si quieres alguna recomendación que no sea de la compañía de la manzana mordida, hay muchas opciones y precios diferentes. Unos que están a un nivel muy alto, aunque su precio también es elevado, son los JBL Pro Tour 3. Ofrecen una calidad de sonido impresionante, y el estuche de carga cuenta con una pantalla táctil que permite acceder a todos los menús.

Otra opción más económica y perfectamente válida en el entorno Android o Apple son los auriculares Soundcore Space One. Son de tipo diadema, y la relación calidad-precio es sencillamente increíble.

Finalmente, también utilizo un pequeño estuche de tela en el que guardo todos mis cables y cargadores. Hace años que utilizo el mismo, uno de un llamativo color naranja que ya no se encuentra disponible, pero que me permite tener organizados todos los elementos para tenerlos a mano siempre que los necesite y que el interior de mi mochila no sea una auténtica torre de Babel tecnológica. Una propuesta interesante y con un precio muy comedido es esta de SOBEAU, que puedes encontrar en Amazon por menos de 14 €.

Sí, estos son los gadgets que voy moviendo todas las semanas cuando realizo algún viaje en tren. De esta manera sé que lo tengo todo a mano y que el trayecto, a no ser que decida descansar y olvidarme de todo, será mucho más productivo.