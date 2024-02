Maximizar la productividad laboral gracias al MX Keys S Combo de Logitech

El MX Keys S Combo, una apuesta por parte de Logitech, marca un una nueva evolución de los periféricos para nuestro ordenador, y se trata de un producto diseñado para maximizar la productividad y la eficiencia en entornos laborales, aunque también tiene cabida dentro de cualquier ambiente. Compuesto por el renovado teclado MX Keys S y el ratón MX Anywhere 3S, este combo se presenta como la solución definitiva para profesionales que buscan una experiencia de usuario superior, ergonomía y rendimiento sin comprometer el diseño, que es excelente. Este análisis detalla las características, innovaciones y el impacto potencial de esta pareja de dispositivos en la concentración y el rendimiento en el trabajo.

MX Keys S Combo, ideal para trabajar

El MX Keys S Combo es una una propuesta innovadora en la serie Master de Logitech, diseñada específicamente para satisfacer las exigencias de los usuarios avanzados, como desarrolladores de software, redactores o profesionales creativos. Recientemente analizamos otra pareja de productos de la marca con un mayor énfasis en la ergonomía, pero aquí se trata de un concepto distinto. La combinación del teclado MX Keys S, que destaca por su precisión y respuesta táctil, junto con el ratón MX Anywhere 3S, que ofrece versatilidad y rendimiento en cualquier superficie, proporciona una experiencia de trabajo muy positiva. La inclusión de la nueva función Smart Actions a través del software Logitech Options+ no es más que un salto cualitativo en personalización y automatización, facilitando la consecución de ese estado tan especial que favorece que no te canses, esencial para la máxima concentración y eficacia.

Teclado MX Keys S

Las primeras impresiones cuando sacamos los productos de sus cajas es el de una calidad extrema. El teclado MX Keys S es la evolución natural de su predecesor, manteniendo un diseño minimalista y elegante, pero incorporando mejoras significativas en términos de ergonomía y funcionalidad. Llama la atención su peso, sin embargo, es un factor más que necesario, asegura un buen agarre en la mesa junto con sus soportes de gomas. Las teclas, con su característico relieve cóncavo, están diseñadas par a reducir errores de tecleo y aumentar la velocidad de escritura. La inclusión de teclado numérico es un acierto, junto con las teclas de funciones diversas en la parte superior, como acceso al dictado, emojis o poder emparejar el teclado con otros dispositivos, en este caso 3, al igual que el ratón.

La retroiluminación inteligente ajusta automáticamente su intensidad según las condiciones de luz, mientras que la duración de la batería se extiende hasta 10 días con una carga completa, o hasta 5 meses con la retroiluminación desactivada, asegurando una larga autonomía para usuarios intensivos. Sin lugar a duda, es una gozada disponer de retoiluminación y que esta se ajuste automáticamente o bien, que puedas indicar el grado de esta.

El dispositivo se carga mediante puerto USB-c, al igual que su compañero, y disponemos de un indicador en la parte superior derecha que se pone de color rojo cuando el nivel de batería llega al 10 %.

Ratón MX Anywhere 3S

El MX Anywhere 3S destaca por su diseño compacto y ergonómico, ofreciendo un rendimiento excepcional tanto en oficina como en movilidad. Su sensor de alta precisión permite trabajar en casi cualquier superficie, incluyendo vidrio, con una sensibilidad ajustable hasta 4.000 DPI.

La batería recargable ofrece hasta 70 días de uso con una sola carga, y la posibilidad de conectar hasta tres dispositivos simultáneamente y alternar entre ellos con solo pulsar un botón, lo convierte en una herramienta de trabajo multifacética y altamente eficiente.

La ergonomía es una realidad, se trata de un ratón sencillo de agarrar, muy cómodo y ligero y que ofrece altas posibilidades en cuanto a personalización. Al igual que el teclado, puede emparejarse con hasta 3 dispositivos simplemente con un pulsador. La carga de la batería se realiza de manera frontal. Es decir, no incurre en el error del Magic Mouse de Apple, que impide su uso mientras se carga. Aquí no interrumpes el flujo de trabajo.

Software Logitech Options+ y Smart Actions

Logitech Options+ pone a nuestra disposición Smart Actions, una función que permite a los usuarios personalizar acciones y atajos según sus necesidades específicas, optimizando así su flujo de trabajo y eficiencia. Desde asignar tareas repetitivas a una sola tecla hasta recibir notificaciones inteligentes basadas en el contexto de trabajo, Smart Actions transforma la interacción con el teclado y el ratón, permitiendo una mayor concentración y minimizando distracciones.

A la hora de configurar el ratón, he elegido retroceder y avanzar en las páginas webs, lo que se traduce en un ahorro de tiempo.

Cabe decir que en cuanto te acostumbras e interiorizas que tienes estas opciones a tu disposición le sacas mucho partido.

El MX Keys S Combo me ha encantado

Personalmente, y tras muchos años usando el teclado y el ratón de Apple, la propuesta del MX Keys S Combo me ha hecho cambiar radicalmente de opinión. No solo por la comodidad, la retroiluminación o las opciones inteligentes, sino porque ya no tengo ningún producto que utilice un cable lightning.

La combinación de hardware de alto rendimiento y software inteligente en el MX Keys S Combo está diseñada para mejorar de forma notable la productividad y la concentración de cualquier profesional. La capacidad de personalizar completamente el entorno de trabajo, junto con la ergonomía y la eficiencia de los dispositivos, facilita la inmersión en tareas complejas, promoviendo el estado de flow y maximizando el rendimiento laboral.

El MX Keys S Combo de Logitech se posiciona como un gran accesorio en el mercado de periféricos para profesionales que buscan elevar su rendimiento y comodidad. A través de innovaciones tecnológicas y con el foco puesto en la experiencia del usuario, este combo transforma el espacio de trabajo, potenciando la concentración y la eficiencia. Con el MX Keys S y el MX Anywhere 3S, acompañados del software Logitech Options+, Logitech no solo redefine lo que esperamos de nuestros dispositivos, sino que también establece un nuevo estándar para la productividad y el rendimiento en el trabajo. El teclado tiene un precio de 129 euros, mientras que el del ratón es de 105 euros. Pero se trata de una inversión con un retorno excelente. El MX Keys S Combo es un aliado a la hora de buscar el rendimiento y encontrar la productividad