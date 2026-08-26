El Mac mini M6 es el ordenador que demuestra que la IA de Apple se queda a vivir en tu escritorio

Tengo como equipo principal un Mac mini con chip M4, el mismo modelo que Apple presentó en octubre de 2024 y que está a punto de cumplir dos años convertido en uno de los lanzamientos más comentados de toda su gama de escritorio. No fue un bombazo por ser el ordenador más potente del catálogo, que no lo era. Lo fue porque metió una potencia impropia de su tamaño y de su precio en una caja que cabe en una mano.

El anuncio del Mac mini M6 me hace volver a esa sensación. Apple no ha tocado el diseño ni el precio de partida de forma sustancial, aunque es más elevado por la crisis de la RAM. Ha vuelto a mover la aguja donde de verdad importa hoy, el rendimiento de inteligencia artificial en el propio equipo, sin pasar por ningún servidor externo.

El M4 ya enseñaba por dónde iban los tiros

Cuando llegó el Mac mini con M4, la gracia no estaba en las especificaciones sueltas, sino en lo que permitía hacer con memoria unificada modesta y un chip pensado para tareas de machine learning desde el primer día. Yo lo compré para trabajar y editar, y casi dos años después sigo usándolo también para trastear con modelos de lenguaje pequeños en local, algo que en su momento me habría parecido cosa de un equipo mucho más caro.

Ese fue el verdadero mérito del M4, adelantar una tendencia sin necesidad de subir de gama. El Mac mini dejó de ser el hermano pequeño y discreto para convertirse en la puerta de entrada más razonable a la informática de IA en casa.

El chip que por fin habla el idioma que yo necesito

El salto del M6 no está solo en el número de núcleos, aunque los hay de sobra, doce en la CPU y doce en la GPU. Está en que, por primera vez en esta gama, cada núcleo de la GPU incorpora su propio Neural Accelerator, un bloque dedicado a acelerar justo el tipo de cálculo que necesitan los modelos de lenguaje para procesar una petición.

Eso, unido a un ancho de banda de memoria que sube hasta los 170 GB/s, es lo que explica que Apple hable de multiplicar por cuatro el rendimiento de IA respecto al M5. En el uso diario, eso significa cargar un modelo local y que responda sin la espera que hasta ahora obligaba a pensarlo dos veces antes de usarlo para algo serio.

Más que la velocidad en sí, me interesa que Apple haya diseñado este chip pensando en un equipo que se queda encendido y trabajando de fondo, no en uno que se enciende para una tarea puntual y se apaga. Esa idea de ordenador siempre disponible para tareas de IA agéntica encaja con algo que llevo casi dos años haciendo sin que nadie le pusiera ese nombre.

La publi dice cuatro veces, yo prefiero probarlo primero

Todas esas cifras que multiplican por tres, por cuatro o por trece el rendimiento anterior salen de las propias pruebas de Apple, con su propia configuración y su propio software de referencia. Son un buen indicador de la dirección, pero no sustituyen a lo que de verdad cuenta, que es sentarse delante del equipo, cargar un modelo real y comprobar si la promesa se sostiene fuera del laboratorio de la marca.

Con el M4 pasó algo parecido. Las cifras de la nota de prensa apuntaban en la buena dirección, y el uso diario terminó dándoles la razón, pero eso lo supe meses después de comprarlo, no el día del anuncio.

El Mac más pequeño se ha convertido en la bandera de la IA de Apple

Lo llamativo de esta hoja de ruta es que Apple no está reservando sus mejores ideas de IA local para el Mac Studio, el equipo de gama profesional que también presentó ayer. Las está bajando primero al Mac mini, el ordenador más accesible de toda la familia de escritorio.

Eso dice algo sobre hacia dónde quiere llevar esto Apple. No habla de la IA en el dispositivo como un lujo reservado a estudios de producción o a laboratorios de investigación, sino como algo que cabe en el escritorio de cualquiera que trabaje desde casa, exactamente el sitio donde llevo casi dos años con el mío.