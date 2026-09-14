La vuelta de vacaciones agota más a los españoles que la Navidad, según Amazon

Para los españoles, septiembre pesa más que enero. Así lo refleja un estudio elaborado por la consultora AstraRicerche por encargo de Amazon Alexa, realizado entre más de mil personas representativas de la población española de 18 a 70 años. Según sus datos, el 60% señala las transiciones del verano (la salida, la vuelta y el reinicio de la rutina) como el periodo de mayor sobrecarga del año, muy por encima del 40% que sitúa ahí los picos festivos de Navidad y fin de año.

Recuperar el ritmo es una segunda cuesta de enero

El regreso a la vida cotidiana tras el parón estival resulta especialmente duro. El 57% de los encuestados lo describe como bastante o muy agotador, y lo que más cuesta no son las tareas pendientes ni la agenda acumulada durante las vacaciones, sino algo más básico. El 63% apunta a los horarios y los hábitos del día a día como lo más difícil de recuperar. Para la mayoría el proceso no es inmediato, el 51% tarda todo septiembre en volver a su rutina, lo que convierte al mes en una especie de año nuevo organizativo.

Detrás de esa fatiga hay una acumulación de pequeñas decisiones. Más de seis de cada diez españoles sienten al menos un cansancio moderado por tener que organizar, decidir, recordar y confirmar tareas menores, y uno de cada tres reconoce un agotamiento real por ese motivo. Las tareas del ámbito doméstico concentran buena parte de esa carga y afectan al 72% de los encuestados, con la gestión del hogar (51%), la organización de las comidas (45%) y la compra (32%) a la cabeza.

Delegar la cita del médico ya no suena a ciencia ficción

El estudio detecta un cambio en cómo se percibe a los asistentes digitales. El 69% de los encuestados considera que un asistente capaz de actuar en su nombre (reservar, organizar, gestionar) supone un avance importante frente a los chatbots que solo responden preguntas, y uno de cada cuatro habla directamente de un cambio sustancial. La disposición a probarlo no es una expectativa lejana, el 54% afirma que usaría ya mañana un asistente con esas capacidades, un 18% con convicción, y solo el 19% expresa un rechazo claro.

Lo que los españoles piden a estos asistentes es sobre todo práctico, recuperar tiempo (38%) y ganar en eficacia y organización (37%), por delante incluso de aliviar la carga mental (23%). El modelo que prefieren es el de un acompañante que propone y facilita, pero deja la decisión final en manos de la persona, así lo expresa el 44% frente a solo un 12% dispuesto a delegar por completo. A la hora de elegir qué delegar, priorizan tareas repetitivas o burocráticas como pedir cita médica (41%), recibir un resumen de lo ocurrido en casa a través de cámaras o videoporteros compatibles (38%) y la gestión de servicios del hogar (37%). La confianza sube todavía más en gestiones muy concretas, más de la mitad delegaría pedir un taxi (53%) o reservar mesa en un restaurante (52%).

Una conversación que viaja del móvil al altavoz sin repetirse

Entre las funciones mejor valoradas destaca la continuidad entre dispositivos, empezar una conversación en el móvil, seguirla en el ordenador y terminarla en un altavoz inteligente sin tener que repetir nada, algo que valora positivamente el 56% de los encuestados. Muy cerca queda la capacidad de mantener un diálogo natural y fluido, valorada por el 55%.

Ahí es donde Amazon sitúa a Alexa+, la nueva generación de su asistente personal basado en inteligencia artificial. Según la compañía, incorpora comprensión del contexto, memoria de las preferencias del usuario y continuidad entre dispositivos, y da un paso de la conversación a la acción, por ejemplo, encontrando y reservando mesa en un restaurante por voz gracias a su integración con TheFork. Alexa+ solo está disponible para quienes se han apuntado al programa de Acceso Anticipado, no es todavía una función abierta a cualquier usuario del asistente.

«Los datos muestran que los españoles ya no buscan un asistente que solo responda, sino uno que les eche una mano de verdad en las pequeñas decisiones del día a día, pero sin quitarles el control», explica Andrés Pazos, director general de Alexa en España, quien añade que con Alexa+ han diseñado «un asistente que entiende el contexto, recuerda lo que importa y actúa cuando se lo piden». Cosimo Finzi, director de AstraRicerche, lo enmarca en un momento de transición, «el uso de asistentes que actúan por nosotros todavía no forma parte de la vida cotidiana de los españoles, pero está cerca», señala, y apunta que la carga que se dispara tras el verano es «llevar la casa, las comidas, la compra y, sobre todo, el ritmo del día».