Levoit LVAC-300 Plus, así es la aspiradora sin cable pensada para hogares con mascotas

Si en tu casa hay un perro, un gato o simplemente melenas largas que se caen por todas partes, sabrás de lo que hablo. Da igual lo bien que barras o pases la fregona, siempre queda ese hilo de pelo pegado al rodapié o enroscado en las patas de una silla que solo sale con la aspiradora. Yo convivo con dos hijas de pelo largo y sé perfectamente de qué hablo. La Levoit LVAC-300 Plus no es la aspiradora más potente del mercado, pero merece la pena mirarla con calma, no me ha dejado mal sabor de boca.

Así es la Levoit LVAC-300 Plus

Es una aspiradora de palo de toda la vida, con el motor y la batería en el cuerpo principal y un tubo que la une al cabezal. Lleva un motor de 240 W que entrega 90 AW de succión, está en la media de lo que se puede pedir a este precio. La batería se puede sacar y cambiar, algo que se agradece el día que empieza a rendir menos, y el fabricante promete hasta 60 minutos de uso con las boquillas manuales y una recarga completa en 3,5 horas.

El depósito de polvo es pequeño, 0,75 litros, y se vacía sin bolsa, con un botón que abre la parte de abajo y deja caer la suciedad directamente al cubo. El filtro es HEPA de cinco etapas, lo que en teoría retiene casi todo el polvo fino, la caspa animal y el polen, algo que se nota si en casa hay alguien con alergia. Pesa poco más de kilo y medio sin el tubo, y montada entera ronda los tres kilos, nada fuera de lo normal para este tipo de aparato.

Lo que de verdad distingue a esta versión Plus es el cabezal, que lleva luces LED delante para ver el polvo en zonas oscuras y un sistema pensado para que el pelo no se enrede tanto en el rodillo. El mango tiene una pequeña pantalla que marca la batería que queda y el modo elegido, y el cuerpo suma tres luces que también avisan de la carga. Trae además un soporte de pared para guardarla y cargarla, y tres accesorios más, un mini cepillo motorizado para sofás y colchones, una boquilla combinada para grietas y polvo, y un tubo extensible con cepillo para zócalos y marcos de puertas y ventanas.

La autonomía, entre lo que promete y lo que dura de verdad

El dato de 60 minutos es lo teórico, pero conviene cogerlo con pinzas, como casi todas las cifras de autonomía que dan los fabricantes de aspiradoras sin cable. Dependiendo de la potencia aplicada y el tipo de suelo puede variar. Así que si tu casa es grande y la piensas limpiar a fondo de una tirada en el modo más potente, hay que andarse con ojo.

En suelo duro, ya sea parqué, tarima o baldosa, el modo Eco resuelve bien el día a día y ahí es donde esta aspiradora se mueve mejor. Las alfombras y moquetas gruesas son otra historia, el modo Turbo mejora las cosas pero no llega al nivel de las aspiradoras de gama alta a la hora de sacar la suciedad de dentro de las fibras. Si en tu casa hay sobre todo suelo duro con alguna alfombra fina, no vas a tener quejas, pero si tienes moqueta de pelo largo en varias habitaciones, notarás que hay que dar varias pasadas.

Su gran baza, el pelo de perros y gatos

Aquí es donde esta versión Plus se juega su razón de ser, y la diferencia se nota en cuanto la usas. Las luces del cabezal ayudan de verdad a ver pelo y polvo en sitios con poca luz, como debajo de un mueble o pegado al rodapié, donde a simple vista jurarías que no hay nada y luego resulta que sí. El sistema antienredos cumple, reduce bastante lo que se queda enrollado en el rodillo comparado con un cepillo normal, pero no es magia, si abres el cabezal después de un rato limpiando sigue habiendo pelo enredado alrededor, así que de vez en cuando toca quitarlo a mano. Eso sí, se hace mucho más rápido que en una aspiradora sin este sistema, donde acabas con las tijeras cortando mechones cada dos por tres.

El filtro HEPA, más allá del polvo que se ve, también retiene caspa animal y polen, algo que quien tenga alergias en casa notará. La cifra del 99,99% de retención la da el propio fabricante y está en línea con lo que suelen conseguir los filtros HEPA de esta gama.

Cómo se comporta cuando la usas de verdad

Se maneja con soltura para bordes, zócalos y esquinas, sobre todo con el accesorio estrecho, que entra sin pelearse en la ranura de una puerta corredera o pegado a un marco de ventana. Que se quede de pie sola, sin tener que apoyarla en la pared, es algo que se agradece cada vez que tienes que soltarla un segundo para atender otra cosa. El ruido se mueve entre los 61 y los 68 decibelios según el modo, ni mucho ni poco, más silenciosa que una aspiradora de cable a tope pero se nota bastante en Turbo si hay alguien durmiendo cerca.

Vaciar el depósito es rápido gracias a que no lleva bolsa, aunque cuando se llena hasta arriba de pelo y polvo compactado cuesta un poco despegarlo todo de una vez. Para ello, ayuda meter la mano para que no se quede pegado a las paredes. La pantalla del mango no es imprescindible, pero está bien tenerla ahí para saber cuánta batería queda antes de meterte con una habitación nueva.

Cuánto cuesta la Levoit LVAC-300 Plus

Levoit la vende en su tienda oficial en España a 249,99 euros, aunque en otras tiendas el precio se mueve con frecuencia y suele bajar de esa cifra según las ofertas del momento. A ese precio estás comprando un equilibrio pensado para el día a día, con un extra claro en todo lo que tiene que ver con el pelo de mascotas que justifica buena parte del gasto frente a un modelo genérico que no tenga ese planteamiento.

Mi conclusión tras usarla en casa

Después de tenerla varias semanas en casa, la Levoit LVAC-300 Plus me parece una aspiradora sin cable honesta, no promete más de lo que da y acierta en lo que la hace especial, el pelo. No es la más potente de su categoría ni la que mejor rinde en alfombras gruesas, su autonomía real nunca va a ser la de la publicidad, y el sistema antienredos ayuda de verdad pero no te libra de limpiar el rodillo a mano de vez en cuando.

Si vives solo con un perro pequeño, si eres de los que tiene un gato que suelta pelo por todo el sofá, o si como en mi caso convives con melenas largas que aparecen en cada rincón de la casa, la LVAC-300 Plus cumple bien su papel sin pedirte un desembolso de gama alta. No esperes que haga magia en alfombras gruesas ni que dure la hora entera que promete la caja, pero para el mantenimiento de cada día, con la luz que ilumina lo que no ves y un filtro que retiene bastante más que polvo, es una compra sensata.