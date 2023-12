Juegos que debes descargar ya para pasar una Navidad entretenida

Durante la época de Navidad tenemos muchísimos momentos en los que no sabemos qué hacer y quizás tener a mano buenos juegos de móvil pueda ser una vía de escape. En este artículo voy a recomendarte cuatro juegos que puedes instalar ya en tu dispositivo móvil y que van a proporcionarte muchísimo muchísimo entretenimiento.

4 juegos de móvil muy top

Angry birds

Un clásico que nunca falla gracias a la gran cantidad de escenarios que tiene hace que nunca te aburras de él. Además, no necesitas de conexión a Internet, por lo que es ideal, si te encuentras en un lugar bastante apartado o en el que no puedes conectarte, como es el caso de un avión. Reconozco que Angry Birds ha llenado bastantes horas de tedio y aburrimiento cuando tenía el teléfono entre las manos y no sabía qué hacer.

Descargar en iOS y en Android.

Fruit Ninja

La expresión de «me gusta la fruta» se ha convertido, por una razón u otra, en algo muy popular. Este juego tiene un planteamiento muy básico, tienes una espada ninja entre tus manos y tu objetivo es ir cortando las piezas de fruta que caen, pero con la precaución de no darle un corte a ninguna bomba u objeto prohibido. Tan sencillo como efectivo, este juego que puedes descargar para tu iPhone o para tu dispositivo Android no defrauda.

Descargar en iOS y en Android.

Space Cadet Pinball

Seguro que recuerdas este clásico juego de Windows, ¡cuántos momentos de ocio hemos pasado con él en los años 90! También se encuentra disponible para tu teléfono móvil, así que ahora puedes revivir toda la magia de un juego de pinball clásico que te va a llevar a matar el tiempo con alegría.

Descargar en iOS y en Android.

Tetris

Este juego de puzzle ha divertido ya a más de una generación y sin lugar. A duda se trata de uno de los indispensables que debes tener en tu teléfono móvil durante estas Navidades. No hace falta explicar mucho sobre él, es un auténtico placer echar las manos a una aplicación de estas características, que no pierde un ápice de su esencia.

Descargar en iOS y en Android.

Todos estos juegos para móvil van a hacer que tus Navidades sean más divertidas cuando el aburrimiento comience a llamar a la puerta. No lo dudes, tenerlas en tu teléfono siempre es la garantía de entretenimiento en cualquier lugar.