Basola Vallés, CEO de ISDI: ‘No se trata de plantear respuestas, sino de hacernos preguntas’

La inteligencia artificial está moldeando la manera en que trabajamos y vivimos, pero su impacto no debe verse solo como un reto, sino como una oportunidad. Durante el ISDI Executive Summit 2025, Basola Vallés compartió su visión sobre la necesidad de adaptarse a esta nueva era tecnológica sin caer en el alarmismo. En esta entrevista, Vallés explica cómo la IA puede potenciar las capacidades humanas, el papel de la formación y cómo los líderes del futuro deben prepararse para un entorno en que no deja de evolucionar.

Pregunta.—¿Cuáles eran los principales objetivos de este ISDI Executive Summit 2025? ¿Dirías que se han cumplido?

Respuesta.—Creo que se han cumplido. Los principales objetivos son que la gente tenga acceso a lo que está pasando, que lo tenga desde diferentes puntos de vista para que luego lleguen a sus propias conclusiones. Como hemos dicho al principio, no se trata de plantear respuestas, sino de hacernos preguntas, tener en cuenta diferentes perspectivas. Y todo desde un punto de vista muy pragmático, como es ISDI, para poder aterrizar las ideas en cada persona, en su compañía, en su vida. Estoy contenta, creo que lo hemos conseguido.

P.—¿Qué habilidades crees que serán imprescindibles para los líderes del futuro en este mundo impulsado por la IA?

R.—Hay que mirarlo desde dos vertientes. Por un lado, es fundamental saber lo que está ocurriendo y comprender el potencial de la tecnología. Recomiendo no ignorarlo, sino entenderlo y potenciar lo que nos hace humanos: la empatía, el espíritu crítico, el aprendizaje continuo. Europa, en este sentido, puede tener una ventaja si sabe cómo integrar estos valores en su desarrollo tecnológico.

P.—¿Cómo puede un profesional mantenerse actualizado ante esta vorágine de cambios tecnológicos?

R.—La inteligencia artificial es una revolución que realmente merece la pena entender. A diferencia de otras tendencias, como el metaverso, sus implicaciones son más profundas. Lo primero que recomiendo es no tener miedo ni agobiarse. No hace falta ser experto en todo, pero sí entender lo esencial para saber cómo aplicarlo en tu vida o tu empresa. No es necesario conocer la última novedad en cada momento, sino comprender la dirección general de la tecnología y su impacto.

P.—En cuanto al empleo, hay mucho debate sobre la posibilidad de que la IA destruya puestos de trabajo. ¿Cómo ve esta situación?

R.—Sin duda, la IA cambiará el panorama laboral, pero también generará nuevos empleos. Empresas como Catenon están analizando las habilidades que serán más demandadas en el futuro y eso nos da pistas sobre hacia dónde debemos dirigirnos en términos de formación. La clave será el aprendizaje continuo. El concepto de «Long Life Learning» ya es una realidad y seguiremos formándonos toda la vida. Y eso no tiene por qué ser negativo, sino todo lo contrario: es una oportunidad para reinventarse y crecer.

P.—Para finalizar, ¿crees que este evento ha sentado las bases para futuras ediciones del ISDI Executive Summit?

R.—Sin duda alguna.