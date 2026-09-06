El iPhone 18 Pro tendrá una cámara que ningún iPhone ha tenido hasta ahora

Apple celebrará el próximo miércoles su evento especial, en el que todo apunta a que veremos los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además del esperado primer iPhone plegable. Entre las novedades que se han filtrado durante los últimos meses hay una que puede pasar desapercibida frente a los grandes cambios de diseño, pero que podría ser especialmente importante para quienes utilizan el teléfono como cámara. Apple habría preparado una cámara principal con apertura variable, una tecnología que ningún iPhone ha incorporado hasta ahora y que permitiría modificar físicamente la cantidad de luz que llega al sensor.

Una cámara que puede controlar la luz

Las cámaras de los iPhone actuales utilizan una apertura fija. En otras palabras, el tamaño de la abertura por la que entra la luz no cambia y es el procesamiento computacional el que se encarga de adaptar buena parte del resultado a las condiciones de cada escena.

Con una apertura variable, el propio objetivo puede modificar el tamaño de esa abertura. Cuando hay mucha luz, puede cerrarse para controlar la exposición. Cuando la iluminación es escasa, puede abrirse para permitir que llegue más luz al sensor. Es un mecanismo habitual en cámaras convencionales, pero todavía no ha llegado a los iPhone.

Más posibilidades para hacer retratos

La principal ventaja no estaría únicamente en conseguir fotografías mejor expuestas. Modificar la apertura también afecta a la profundidad de campo. Una abertura mayor permite conseguir un fondo más desenfocado, mientras que una menor mantiene una mayor parte de la escena enfocada.

En un iPhone esto daría retratos con un desenfoque más natural y en un mayor control sobre el aspecto final de las fotografías, reduciendo la dependencia del procesamiento que actualmente utiliza Apple para simular determinados efectos. El teléfono no tendría que limitarse a calcular mediante software cómo debería quedar la fotografía, sino que tendría una herramienta óptica adicional para modificarla antes de que la imagen llegue al sensor.

El Pro Max podría tener una ventaja exclusiva

Aquí aparece uno de los detalles más interesantes de las últimas filtraciones. Durante meses se ha hablado de una cámara de apertura variable para los dos modelos Pro. Sin embargo, las filtraciones de las últimas semanas apuntan cada vez con más fuerza a que Apple reservará esta tecnología para el iPhone 18 Pro Max.

La razón tendría que ver con el espacio disponible dentro del teléfono. El mecanismo necesario para modificar físicamente la apertura ocupa más espacio que una lente convencional, algo que complica su integración en un chasis más pequeño. La batería de mayor tamaño del Pro Max dejaría el hueco necesario para alojar ese sistema, algo que no ocurriría en el Pro estándar.

Todavía no es un dato cerrado, pero el peso de las fuentes se ha inclinado hacia la exclusividad del Pro Max. El filtrador Ice Universe ha señalado que solo este modelo incorporará la apertura variable, y Mark Gurman, de Bloomberg, ha interpretado en el mismo sentido la invitación al evento del 9 de septiembre, titulada «Surprise and shine». Algunas informaciones anteriores seguían hablando de los dos modelos Pro, aunque son minoritarias frente a las filtraciones más recientes.

No será la única mejora de las cámaras

La apertura variable no sería la única novedad fotográfica de los nuevos iPhone. Las filtraciones apuntan a que Apple mantendrá una configuración de tres cámaras de 48 megapíxeles en los modelos Pro, con sensores dedicados a las fotografías principales, ultra gran angular y teleobjetivo.

También se espera un rediseño del sistema Camera Control, que según las filtraciones eliminaría la capa de sensor capacitivo para quedarse solo con el sensor de presión, un cambio pensado sobre todo para simplificar su fabricación sin renunciar a su función. A eso se sumarían distintos ajustes en el procesamiento de imagen.

El Pro Max podría incorporar además una ventaja específica en el teleobjetivo, con un zoom óptico de hasta 6x frente al 5x o 6x del Pro estándar y un sistema de prisma más avanzado. Por tanto, la cámara podría convertirse en uno de los principales argumentos de Apple para justificar la compra de los modelos más caros de la nueva generación.

Apple tendría que pagar más por esta cámara

Hay otro dato que ayuda a entender por qué esta tecnología podría convertirse en una característica exclusiva del Pro Max. El analista Ming-Chi Kuo ya apuntó anteriormente que la lente de apertura variable tendría un coste superior al sistema utilizado en la cámara principal de la actual generación Pro. Según sus estimaciones, el componente podría ser alrededor de un 50 % más caro que el utilizado en el iPhone 17 Pro.

Una tecnología que ya existe en otros móviles

Apple no sería la primera compañía en utilizar una apertura variable en un smartphone. Algunos teléfonos Android de gama alta ya han incorporado sistemas capaces de modificar la apertura de sus cámaras. La diferencia, en el caso de Apple, estaría en cómo integra esta tecnología con su procesamiento computacional de imagen.

La compañía lleva años apostando por combinar hardware y fotografía computacional para conseguir resultados que no dependen únicamente de las características del sensor. Añadir ahora un elemento óptico que permita controlar físicamente la entrada de luz podría ampliar todavía más las posibilidades del sistema.

El miércoles saldremos de dudas

La apertura variable debe seguir considerándose una característica filtrada y no una especificación oficial. Si finalmente llega al iPhone 18 Pro, supondrá una de las novedades fotográficas más interesantes de esta generación. Y si Apple decide reservarla para el Pro Max, tendrá además una función comercial muy clara, convertir la cámara en otro de los motivos para pagar más por el iPhone más caro. La respuesta definitiva llegará el miércoles.