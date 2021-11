Cualquier persona que posea un iPad conoce cuáles son todas sus ventajas, ya que puede ser productivo en cualquier lugar. Tan sencillo como desbloquear la pantalla y poder responder cómodamente a correos electrónicos, editar una fotografía o ver una serie de Netflix.

Ir un paso más allá pasa por incorporar un teclado a tu iPad. Las ventajas son evidentes, dada la actual potencia que ofrecen los nuevos modelos, puede quedarse muy cerca de la experiencia de un ordenador portátil. Es decir, si eres usuario activo de esta tablet, el teclado te va a hacer utilizarla mucho más. Vamos a recomendar los mejores teclados para tu iPad que puedes adquirir ya mismo en Amazon. Hay propuestas diferentes según el precio, pero esta elección se basa en una premisa: ofrecer siempre la mejor experiencia.

Teclados para iPad: ¿cuál elegir?

Teclado SENGBIRCH

Quizás esta no sea la solución más indicada, pero no cabe duda de que es una buena propuesta para aquellos que buscan un precio pequeño. Es compatible tanto con el iPad como con cualquier dispositivo Android. Por poco menos de 19 €, pudiendo ahora mismo aplicar un descuento del 5 % por parte del vendedor, tienes una solución para quien no necesite mucho. La única desventaja es que no se integra con el dispositivo, es decir, debes llevar tanto el iPad como el teclado juntos, cosa que no supone un problema si utilizas una mochila. Pero no se trata de un producto compacto. En todo caso, por 19 € es una solución adecuada.

Funda Teclado iPad 10.9

Esta funda con teclado está indicada para el iPad Air de 4ª generación, un auténtico bombazo lanzado en el año 2020 y que puede decirse que es el hermano pequeño del iPad Pro. 35 € para un teclado bastante compacto, en cuya funda se ha pensado además en todo, ya que incorpora un espacio para guardar tu Apple Pencil de segunda generación, teniendo incluso el borde imantado para poder colocarlo ahí. Diferentes colores entre los que elegir y una buena solución para quienes tengan este iPad y tampoco quieran hacer un desembolso muy elevado.

Logitech Folio Touch iPad Air 4ª Gen

Seguimos con el mismo modelo de iPad anterior, pero en este caso nos vamos a un fabricante de una calidad contrastada y que se caracteriza por diseñar y poner a la venta productos muy bien hechos. Hablamos de Logitech, que nos presenta un producto con teclas retroiluminadas y Touch Pad, todo ello con una funda que ofrece una protección integral y que incorpora un soporte. 130 € muy bien invertidos para quienes buscan ir un paso más allá y tener la calidad necesaria para su rutina diaria.

Apple Magic Keyboard

Apple dando el do de pecho con un teclado que podemos encontrar para el iPad Pro de 12,9 pulgadas, así como para el de 11 y el iPad Air de cuarta generación de 10,9. Es cierto que se trata de la solución más cara, ya que para el de mayor tamaño hay que desembolsar 387 €, mientras que para el modelo de 11 pulgadas y el iPad Pro de cuarta generación, el coste alcanza los 325 euros. Pero no cabe duda de que es la más cómoda, en primer lugar, porque el soporte para el iPad está inventado y quitarlo o ponerlo de su funda esta sencillo como tirar del dispositivo. El ajuste es increíble, y la experiencia de las teclas, también retroiluminadas y del Touch Pad, hacen que esta propuesta sea la definitiva en todos los sentidos. Una vez que se pliega, pasa por una funda totalmente normal.

La propuesta que hay para el iPad en cuanto a teclados es muy amplia, adaptada a todos los bolsillos y capaces de ofrecer soluciones competentes. Aprovecha la proximidad del Black Friday para comprobar si alguna de ellas consigue una rebaja en su precio. Recuerda que con tu cuenta Amazon Prime, tienes envíos gratuitos en millones de productos.