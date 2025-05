HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: el smartwatch que se siente como si no llevaras nada, pero lo lleva todo

Pocas veces un dispositivo me ha dado la sensación de no estar ahí y, al mismo tiempo, de estar pendiente de mí a cada segundo. Con el HUAWEI WATCH FIT 4 Pro he sentido justo eso, un reloj que desaparece en la muñeca pero que está más presente que nunca. La firma pone a tu servicio un compañero silencioso, resistente y preciso, pensado para quienes no quieren renunciar a nada en sus salidas, o bien, en su día a día.

Así es el HUAWEI WATCH FIT 4 Pro

Característica HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Pantalla AMOLED 1,82″ – 3000 nits Materiales Cristal de zafiro, bisel de titanio, cuerpo de aluminio aeroespacial Peso y grosor 30,4 g – 9,3 mm GPS Sistema HUAWEI Sunflower con mapas offline Deportes acuáticos Hasta 40 m de profundidad, alertas y temporizador de apnea Trail running y senderismo Mapas de contorno offline, rutas Komoot, alertas de navegación Golf Modo Driving Range, mapas de más de 15.000 campos Salud ECG, SpO2, HRV, sistema HUAWEI TruSense Sueño Detección de interrupciones respiratorias y apnea Autonomía 7-10 días, carga completa en 60 min Compatibilidad Android, iOS y EMUI

Salud al detalle

Con el reloj en las manos, o mejor dicho, en la muñeca, decidí probar a fondo las funciones de salud del HUAWEI WATCH FIT 4 Pro. En cualquiera de mis caminatas he podido detener el paso, abrir la app de ECG directamente desde el reloj y en apenas 30 segundos tener en pantalla una lectura precisa y clara. Un detalle que se agradece y que arroja unos valores smilares a los del Apple Watch.

El sistema TruSense va más allá del electrocardiograma. Durante la caminata, pude ver cómo el reloj monitorizaba mi nivel de oxígeno en sangre y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, dos métricas que ayudan a entender el impacto físico del ejercicio. También he podido tomar varias mediciones de pulso, todas coherentes y útiles para evaluar mi estado en tiempo real.

Un aspecto que inicialmente me generó dudas fue la medición de temperatura corporal. Al principio pensé que los datos no eran fiables porque mostraban temperaturas notablemente inferiores a las habituales en mediciones internas. Sin embargo, tras investigar más a fondo y consultar con especialistas, he comprobado que este tipo de medición en piel es normal, pues refleja la temperatura superficial y no la interna, algo que conviene tener presente para no llevarnos a error en la interpretación de estos valores

Pantalla que deslumbra, diseño que desaparece

Lo primero que notas al encender el HUAWEI WATCH FIT 4 Pro es el brillo brutal de su pantalla AMOLED. Con hasta 3000 nits, no hay sol que eclipse lo que ves. En exteriores, incluso a mediodía, los colores se muestran vivos y cada dato es legible de un vistazo.

Pero lo que realmente me conquistó fue su diseño. Apenas 9,3 mm de grosor y solo 30 gramos de peso. Es el smartwatch más fino que he llevado. La sensación es la de llevar una pulsera técnica, pero con la ventaja de tener toda la tecnología de un reloj avanzado.

La app HUAWEI Health, la aliada silenciosa

Una parte fundamental de la experiencia con este smartwatch es la app HUAWEI Health, disponible tanto para Android como para iOS. La sincronización con el reloj es rápida y estable, y permite gestionar todas las funciones de salud y deporte de una manera muy sencilla.

Desde la pantalla principal de la aplicación es posible consultar los principales indicadores de bienestar, como el sueño, la frecuencia cardíaca, el estrés diario o los pasos caminados. El diseño de la interfaz es limpio y visualmente atractivo, con elementos que se entienden a la primera. Quienes busquen una herramienta clara para monitorizar su día a día, la encontrarán aquí.

Los entrenamientos registrados, ya sea caminando, en bici o en cualquier otra modalidad, se muestran con datos detallados sobre ritmo, distancia, calorías y trayecto. El mapa a todo color, los gráficos de intensidad y la posibilidad de hacer seguimiento dinámico desde el teléfono refuerzan la sensación de estar ante un ecosistema cuidado y pensado para facilitar la vida activa.

Además, la app permite importar rutas de plataformas como Komoot, consultar los anillos de actividad y recibir sugerencias adaptadas al rendimiento del usuario. Todo ello sin necesidad de estar permanentemente con el móvil encima, el reloj trabaja de forma autónoma y luego sincroniza cuando es necesario.

La experiencia general con la app HUAWEI Health complementa de forma perfecta las capacidades del WATCH FIT 4 Pro, convirtiéndolo en un reloj inteligente verdaderamente útil tanto para usuarios activos como para quienes simplemente quieren cuidar su salud.

Un reloj deportivo en toda regla

He probado varios modos de entrenamiento, caminatas, subida de escaleras o bicicleta y en todos destaca la rapidez con la que detecta el tipo de ejercicio, su capacidad para mostrar métricas relevantes en tiempo real y lo bien que se comporta la pantalla incluso en exteriores. Quienes practican golf encontrarán también un aliado inesperado. Todo eso sin penalizar la autonomía, que aguanta jornadas completas sin despeinarse.

Sí, convence de pleno

El HUAWEI WATCH FIT 4 Pro es el tipo de smartwatch que, una vez te lo pones, ya no quieres quitarte. Su mezcla de ligereza, diseño elegante sin perder ese carácter deportivo, precisión en los datos y funciones de salud lo convierten en uno de los relojes más completos que he probado en esta gama.

Pero más allá de los datos técnicos, lo que marca la diferencia es cómo te acompaña sin interferir. He pasado días enteros con él puesto, desde reuniones y trayectos en tren hasta sesiones de ejercicio o paseos al final de mi jornada. Nunca he sentido que estorba, y eso para mí, que trabajo muchas horas frente al teclado y luego salgo a moverme, es clave.

También valoro mucho el que no necesite estar pendiente del cargador a diario. Poder cargarlo una vez por semana, o menos, y saber que me ofrece lecturas fiables de salud y rendimiento físico, lo convierte en un aliado ideal.

Su pantalla deslumbra, literalmente. Las funciones de salud me han parecido de lo más avanzadas, con un ECG comparable al del Apple Watch y su autonomía, un alivio frente a los dispositivos que requieren carga diaria. La app funciona como debe, la navegación por rutas es un plus, y aunque la medición de temperatura necesita mejorar, el resto del conjunto lo compensa con creces.

Para quienes buscan un reloj deportivo con prestaciones de gama alta, el HUAWEI WATCH FIT 4 Pro es un acierto. Su precio es de 279 euros, que quedan más que justificados para todo lo que ofrece. En mi caso, ya forma parte del día a día, tanto si salgo a caminar por la montaña como si simplemente quiero estar conectado, pero sin distracciones innecesarias. Y sí, ya va conmigo a todas partes.