Me he equivocado al enviar un Bizum: ¿qué puedo hacer para recuperar mi dinero?

¿Has enviado un Bizum a otra persona por error y no sabes cómo puedes recuperar tu dinero? No te preocupes porque no eres el único. A muchas personas ya les ha pasado. Las prisas en la mayoría de los casos no son buenas, pero para solucionar este problemas existen varias soluciones.

Lo primero que debes saber es que no es posible cancelar el envío de un Bizum. No se puede anular el Bizum que has mandado a otro usuario. Pero hay varias formas para intentar recuperar el dinero. Estas son las más frecuentes: contactar con la persona receptora, hablar con tu entidad bancaria y en el caso más extremo, recurrir a una orden judicial por apropiación indebida.

Contactar con el receptor del Bizum

Los Bizum que has enviado por equivocación no se pueden cancelar. Una de las opciones para que te devuelvan tu dinero es contactar con el usuario al que le has enviado por error la transferencia. La solución estaría en explicarle el problema que has tenido y pedirle que te lo devuelva.

Puedes contactar con esta persona a través de mensajes de texto, llamadas o cualquier otro medio de comunicación disponible. Además, Bizum te ofrece la opción de enviar un mensaje por Whatsapp.

Ponerte en contacto con tu banco

La opción anterior es la más frecuente. No obstante, si la persona receptora no está dispuesta a devolverte el dinero puedes contactar con tu entidad bancaria. Los bancos no tienen la obligación de intervenir en estas situaciones pero pueden ofrecerte algunas opciones para reclamar tu dinero. Puedes ver las entidades que tienen Bizum aquí.

Recurrir a una orden judicial

En muy pocos casos se ha llegado a este extremo. Si la persona que ha recibido el Bizum se niega a devolverte el dinero y no logras resolver de forma amistosa esta situación, puedes recurrir a una orden judicial. Este proceso puede ser largo y costoso debido a que se trata de un delito de apropiación indebida.

Consejo para evitar hacer una transferencia errónea

Este método de pago aconseja comprobar con exactitud todas las operaciones que estás realizando. Bizum recomienda verificar los datos para que sean correctos revisando la pantalla de comprobación. Además, aconseja que se guarden todos los números de teléfono de los usuarios a los que envías el dinero.

Recuperar el dinero enviado por error a través de Bizum puede parecer complicado. Recuerda siempre verificar los datos antes de enviar dinero y, si cometes un error, no dudes en contactar con el destinatario y con tu banco de inmediato.