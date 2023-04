La función de WhatsApp que te hará vivir más tranquilo

WhatsApp es una de tus aplicaciones favoritas, no para de darnos sorpresas. Según ha revelado el medio WABetaInfo, tiene en marcha una actualización que vendrá muy bien a todos los usuario. Si a tu alrededor hay gente cotilla y te gusta echar un ojo a tu teléfono, algo que ya te hemos comentado que es un delito, debes conocer cuál será una de las próximas actualizaciones que está preparando la aplicación verde.

WhatsApp contra los cotillas

La nueva funcionalidad que se está preparando es la de poder bloquear chats específicos, por lo que para abrirlo deberías hacer uso de algún sistema biométrico. El medio revela que sería la huella digital, pero se entiende que también sería posible mediante el reconocimiento facial. Todavía está en fase de prueba, por lo que los usuarios que tienen la aplicación estándar no pueden acceder a ella.

Es una opción que tienes desactivada por defecto, pero que puedes poner en marcha siempre que lo desees. Cuando lo hagas, aparecerá una nueva pestaña, denominada «Chats bloqueados», en la que se almacenan todos aquellos que están protegidos.

Una vez que un chat está bloqueado, sólo se puede acceder a él utilizando la huella dactilar o sistema biométrico del usuario, por lo que es casi imposible que cualquier otra persona abra el chat. Como capa adicional de privacidad, esta función también garantiza que los archivos multimedia como fotos y vídeos enviados en un chat bloqueado no se guarden automáticamente en la galería del dispositivo. Para proteger tu privacidad, un chat bloqueado no puede abrirse sin una huella dactilar, identificación biométrica o un código de acceso. Además, si alguien intenta acceder a tu teléfono y no proporciona la autenticación necesaria, se le pedirá que borre el chat para abrirlo.

La función para bloquear chats está disponible solo está disponible para algunos probadores de la versión beta en Android, y se extenderá a más usuarios en las próximas semanas. De momento, no hay ninguna notificación por parte de la compañía sobre cuándo va a implementar esta función para todos los usuarios. Como siempre, te recomendamos seguir atento a todo lo que publicamos para que puedas conocer en detalle el momento en el que se active.

De esta manera, podrás comenzar a decir adiós a ese miedo que tienes si alguna persona de tu confianza conoce tu código de acceso a tu dispositivo. En todo caso, nuestra recomendación es que nunca compartas tu acceso al móvil con nadie, ya que la información que hay en él es estrictamente personal y a nadie más le atañe.