Cómo evitar que Google te haga un rastreo y sepas por dónde te mueves

Google llegó a nuestras vidas hace ya más de veinte año y pasó de ser un simple buscador al eje de nuestra vida en Internet. Que levante la mano quien de una u otra manera no use los servicios de Google. Pero como todo lo que es gratis, en un principio, requiere de algo interesante, datos personales y hábitos para luego mostrarte recomendaciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando hablas con un amigo de apuntarte al gimnasio te aparece al ratito un anuncio de un entrenador personal? Pues eso mismo. Aquí te voy a mostrar cómo desactivar en Google tu historial de ubicaciones o lo que es lo mismo, la opción de rastreo.

Google: desactiva el rastreo

Se trata de un proceso muy simple que puedes hacer desde tu teléfono móvil, tablet u ordenador.

El primer paso es iniciar sesión con tu cuenta de Google si es algo que todavía no has hecho, pero lo más habitual es que la sesión ya se encuentre iniciada.

Pulsa en «Gestionar tu cuenta de Google».

Accederás a varios apartados dentro del menú inicio. La opción que debes elegir es la de «Privacidad y personalización». Pulsa sobre ella para continuar restringiendo el historial de ubicaciones.

Ahora es cuando puedes ver todos aquellos lugares que has visitado en Google. Si tienes esta opción activada, que es lo habitual por defecto, te vas a sorprender porque va a aparecer un mapa marcándote en un lugar todos aquellos sitios en los que has dejado tu huella . Pulsa sobre la opción «Cosas que has hecho y lugares que has visitado» para comprobarlo

. Pulsa sobre la opción «Cosas que has hecho y lugares que has visitado» para comprobarlo En mi caso, tengo el historial de ubicaciones detenido desde hace ya algunos años, por tanto no puedo mostrarte cómo es ese mapa. Te invito a que hagas la prueba para que lo compruebes por ti mismo.

Una vez que ya hayas desactivado tu historial de localizaciones y ubicaciones con Google, te aparecerá una pantalla como la siguiente. Por supuesto, se trata de un proceso totalmente reversible, por si más adelante deseas volver a activarlo.

No se trata de lanzar teorías de la conspiración sobre esto, en absoluto. Cuando estamos proporcionando permisos a las aplicaciones o utilizamos algo de manera gratuita, estamos otorgando libertad a esa empresa a que sepa algo de nosotros. Si hay algo que no cuesta dinero es porque estamos cediendo de una manera u otra los datos personales. Y no pasa absolutamente nada por hacerlo, es más, restringir el historial de ubicaciones de Google es un paso adelante, pero en cuanto tengas el teléfono encendido siempre vas a dejar una huella pases por donde pases debido a la localización que hacen las antenas de telefonía. Pero esta es la manera de impedir que Google haga un rastreo allá por donde vayas. Como puedes apreciar, un paso muy simple que te dará un poco más de privacidad.