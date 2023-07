Este conjunto coreano reproduce los sonidos de tu iPhone con la voz

Si utilizas un iPhone tendrás interiorizados los sonidos que hace en cada momento. Los tonos de llamada, el de envío de un mensaje, el que aparece cuando lo pones a cargar, el de una videollamada entrante. Pues bien, todos están reproducidos a capella por este conjunto coreano.

La magia del iPhone solo con voz

El conjunto se llama May Three y proviene de Corea. Tiene un amplio historial de galardones y su canal de Youtube acumula nada menos que 5,63 millones de suscriptores Muchos de sus vídeos reproducen sonidos de dispositivos electrónicos, no solo del iPhone, sino los de Windows o de videojuegos como Angry Birds. El control que demuestran con sus voces es, sencillamente asombroso..

Es sorprendente la capacidad de reproducción de esos sonidos con tanta exactitud, tanto que es muy difícil distinguir el original de los que hacen estos cantantes. El iPhone cuenta con una buena batería de sonidos que nos acompañan cuando realizamos una tarea. Bien es cierto que, para quienes llevamos el teléfono siempre en silencio. pueden ser algo más desconocidos, pero te recomendamos que eches un vistazo al video para refrescarlos.

Es curioso que entre los comentarios recibidos por los usuarios de YouTube en este video hay uno en concreto que resume perfectamente el sentir que produce la escucha. Un usuario escribe que «si fuera millonario, contrataría a este grupo para que me despertara cada mañana».

May Three es un conjunto estrella en Corea y tienen un amplio historial de videos grabados reproduciendo sonidos de juegos series o que tienen relación con el mundo de la informática. Saben manejar las voces a la perfección, buena prueba de ello es el amplio historial de premios que acumulan en certámenes especializados.

Entre los premios obtenidos destacan:

2º puesto en el Festival A cappella de Moscú 2018

2 medallas de oro en la categoría de Jazz y en la categoría de Pop coral en los ‘2014 World Choir Games’ en Letonia.

2 diplomas de oro de las categorías jazz y pop y Premio del Público

Primer premio en las categorías de pop y jazz en 2013 Yeosu Choral Internationa Competition.

Premio al mejor percusionista vocal en los concursos de Corea

y Taiwán 2009/2010.

A partir de ahora ya no volverás a escuchar los sonidos de tu iPhone de la misma forma. May Three te va a atrapar para siempre.