Los estados de WhatsApp aparecieron en 2017 y sirven para dar vida a nuestra app de mensajería más usada. Si todavía no sabes qué son, te lo explicamos ahora mismo. Un estado de WhatsApp es colocar durante 24 horas una foto, vídeo o texto y que pueden ver nuestros contactos.Gracias a esta posibilidad, podemos dinamizar la app y compartir con quien deseemos, porque los estados se pueden personalizar, un pensamiento, imagen o vídeo. Vamos a proporcionarte una serie de consejos útiles para que tu estado de WhatsApp sea atractivo y que, si destaca, sea por su originalidad.

El estado de WhatsApp perfecto

Antes de meternos en harina, la primera recomendación pasa por volver a repasar lo que dijimos en este artículo sobre las fotos de perfil con menores. Aplícalo de la misma manera a los estados de WhatsApp y, por favor, no compartas en tus estados las fotos de tus hijos menores o los de otros. Se proporciona más información de lo deseable y se empieza a a perder el control de esa fotografía.

Pon algo que te motive o no pongas nada

Muchas veces vemos estados que están ahí por simple relleno. Si no tienes necesidad de publicar nada, mejor dejar pasar un tiempo antes que publicar algo intrascendente. Tomar un descanso siempre es necesario y deseable.

Edita tus fotos

Gracia a la calidad de las cámaras de cualquier móvil puedes hacer instantáneas conmovedoras. Si dedicas un solo minuto a editarla, poner un filtro o hacer unos sencillos ajustes, vas a llamar más la atención. Tu estado ganará en calidad de forma inmediata.

No satures tus estados

Si bien WhatsApp te permute poner tantas estados como desees, la foto de abajo es una prueba de lo que no se debe hacer. Si lo que tienes que contar o decir no cabe en máximo 3-4 imágenes, mejor que lo pongas en otro tipo de red social.

Puedes poner vídeos y un GIF

Los estados de WhatsApp admiten ambos formatos. Si pasas el vídeo que deseas pasar a GIF pesará mucho menos, aunque se perderá el sonido. Esos vídeos cortos simpáticos siempre gustan como estado. Explora tu creatividad y demuestra todo lo que eres capaz de comunicar.

No difundas bulos

No hacen un buen papel nunca, ya que difunden información falsa. Además, con el panorama internacional tan grave en el que nos encontramos, no es un buen momento para seguir alimentando ciertas informaciones. Además, a nadie le interesan y son aburridos. Recuerda lo que hemos dicho en primer lugar, si no tienes nada que aportar, no busques la excusa para publicar cualquier cosa que no tenga mucho recorrido.

Juega al despiste

Publicar estados que no se corresponden con el momento actual puede ser divertido. Es decir, pones unas fotos de tus vacaciones si estás en casa. Siempre funcionan bien. Pero no la hagas al revés, es decir, no pongas como estado que estás a bastantes kilómetros de casa. Luego llegan los sustos en forma de asalto a tu hogar.

Por lo demás, un estado de WhatsApp atractivo siempre fidelizar a tus contactos. Conseguir el estado perfecto esta sencillo como seguir estas recomendaciones