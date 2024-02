Amazon lanza el Echo Hub, el dispositivo que centraliza tus gadgets inteligentes

La gama Echo de Amazon se amplía con el lanzamiento del Echo Hub, un dispositivo multifunción que no solo ofrece las características propias de aquellos que tienen Alexa, sino que se convierte en un aliado para controlar nuestro hogar inteligente. Descubre el nuevo Echo Hub de Amazon y cómo puede ayudarte en tu día a día.

Así es Echo Hub de Amazon

Este dispositivo se presenta como un cuadro de mandos para el hogar digital y que permite ejecutar cualquier tipo de acción sobre nuestros dispositivos conectados compatibles. Su pantalla de 8 pulgadas permite un alto nivel de personalización, gracias a la cual los usuarios pueden realizar la gestión de los diferentes dispositivos que tengan conectados el Echo Hub sido equipado con tecnología infrarroja, lo que hace que la pantalla se active cuando el usuario pasa delante suya. Y es que este nuevo gadget puede instalarse tanto en una pared como colocarse sobre un soporte. Est e concepto de ser un cuadro de mando centralizado, ayuda a que los usuarios puedan realizar la gestión de los aparatos compatibles desde este único lugar.

Si ya tienes un dispositivo Alexa en casa no te va a resultar nada difícil configurar el Echo Hub. Bastará con enchufarlo y registrarlo en la cuenta de Amazon para que el proceso de configuración tenga efecto. De la misma manera, si ya tienes otros dispositivos inteligentes, como altavoces, cámaras o luces, es muy importantes que estas queden bien identificadas para que el posterior uso sea mucho más simple. Ten también a mano la clave Wi-Fi, ya que la necesitarás durante el periodo de configuración.

Características del Echo Hub

Característica Precio 199,99 € Dimensiones 202 x 137 x 15 mm Peso 365 g Color Blanco Pantalla Pantalla táctil de 8” con resolución de 1280×800 Sensores Sensor infrarrojo pasivo (sensor PIR) para detección de proximidad y sensor de luz ambiental (sensor ALS) Conectividad WiFi Compatible con redes WiFi de doble banda 802.11a/b/g/n/ac. No compatible con conexiones wifi ad hoc (o peer-to-peer) Conectividad Bluetooth Perfil de distribución de audio avanzada (A2DP) para la transmisión de audio desde tu dispositivo móvil al Echo Hub o desde el Echo Hub a tu altavoz Bluetooth. Perfil de control remoto de audio y vídeo (AVRCP) para el control por voz de altavoces Bluetooth conectados. Perfil de manos libres (HFP) no compatible. Los altavoces Bluetooth que requieren un código PIN no son compatibles Compatibilidad con dispositivos de Hogar digital WiFi, malla Bluetooth Low Energy, Zigbee, Thread y Matter Audio Dos altavoces de gama completa con difusión superior y audio estéreo Procesador MediaTek MT 8169 A Requisitos eléctricos Compatible con accesorios de suministro de energía USB-C Power Delivery (PD) alternativos. Estos accesorios deben ser compatibles eléctricamente con el protocolo USB PD y con capacidades eléctricas tanto de 5 V/2,4 A como de 9 V/3 A Alimentación a través de Ethernet Se puede conectar a la corriente con alimentación Power-over-Ethernet (PoE) por medio de un adaptador USB-C compatible. Se requiere compatibilidad con los estándares IEEE 802.3at (PoE+, tipo 2) o IEEE 802.3bt (PoE++, tipo 3) Contenido de la caja Echo Hub, adaptador de corriente (12,5 W) y cable blanco de 1,8 m, soporte de pared, tacos, tornillos, plantilla de instalación y guía de inicio rápido. El Echo Hub se entrega listo para que lo conectes a Internet por WiFi o Ethernet.

Gracias al sistema de widgets es muy sencillo, organizar todos tus dispositivos o tener acceso a aquellos que más utilices. Por ejemplo, tener muy claro tu calendario con todos los eventos bien marcados en el tiempo, o conocer la previsión meteorológica y las condiciones atmosférica actuales. Si ya tienes algo de experiencia utilizando la aplicación de Amazon Alexa no vas a encontrar ningún inconveniente a la hora de configurar tu dispositivo.

Sensaciones del dispositivo

Este dispositivo tiene una estética particular, con una pantalla de un tamaño lo suficientemente grande para poder manejarlo con total control. y un marco de color blanco. Estéticamente es muy similar a una tablet, y en un lateral encontramos los tres controles físicos con los que cuenta, el botón de anulación de micrófonos y los de subida y bajada de volumen. Como en cualquier dispositivo con Alexa, la privacidad no es una cuestión menor, y puedes cancelar los micrófonos si lo estimas necesario con un solo toque.

Tal y como he comentado, el dispositivo se puede colocar en pared, ya que incluye el soporte y todo lo necesario para instalarlo, o bien, optar por colocarlo encima de una mesa con un soporte compatible que no viene incluido, pero puedes adquirir uno en el ecommerce.

La apreciación general es que se trata de un producto bien construido, sonido y que una vez instalado, proporciona un servicio eficiente. La pantalla cuenta con calidad suficiente para poder realizar las acciones que deseemos, y si bien a volúmenes altos, los altavoces pueden llegar a saturar, conviene tener en cuenta que la misión de este dispositivo es no ser exactamente la de un altavoz. Pero a niveles normales, la calidad del audio es buena.

No he tenido ningún problema a la hora de configurar el dispositivo, ya que todo el proceso se hace de manera guiada. Ha quedado registrado en la aplicación Amazon Alexa y prácticamente he podido comenzar a probarlo sin tener que realizar acciones adicionales.

Con la gran cantidad de gadgets que vamos teniendo en casa y que son compatibles con este dispositivo, puedes tenerlos todos bajo control fácilmente. Particularmente, he optado por tenerlo en mi mesa de trabajo, ya que desempeño mis obligaciones desde casa, y gracias al dispositivo puedo tener en un solo vistazo todo aquello que me hace falta sin tener que levantarme de la silla.

Cosas que puedes hacer con el Echo Hub

Este dispositivo se perfila, exactamente como el nombre que lleva, un auténtico Hub que permite ahorrar tiempo y tener a tu mano también opciones de entretenimiento.

Una de las ventajas que me permite el nuevo Echo Hub es tener total control sobre una cámara compatible que tengo instalada en la entrada de mi hogar, concretamente la Ring Indoor. La pantalla del dispositivo me ofrece visionado en tiempo real, así como la opción de detección de movimiento.

Se trata de una ventaja muy importante mientras estoy desarrollando mis tareas, ya que disponer de un sistema de seguridad en tu propio hogar es ahora mucho más sencillo y económico.

Pero tras un tiempo utilizando este dispositivo, son muchas las opciones que ofrece. Estas son algunas de las más habituales que he ido ejecutando.

Cada mañana, cuando me siento a trabajar, le solicito el dispositivo que me proporcione la información interesante de esa jornada. Lo hago con la rutina. «Empieza mi día», gracias, a la cual obtengo información meteorológica y las noticias interesantes de la jornada.

Lo hago con la rutina. «Empieza mi día», gracias, a la cual obtengo información meteorológica y las noticias interesantes de la jornada. Tener en uso vistazo t odos los eventos de mi calendario a mano.

Solicitar Echo Hub que reprodujese ruido blanco en el dormitorio de mis hijas a través del altavoz Echo Pop.

Solicitar Echo Hub que reprodujese ruido blanco en el dormitorio de mis hijas a través del altavoz Echo Pop. También he podido utilizar la cámara Ring para poder vigilar el sueño de las niñas de noche. Tan sencillo como cambiar la ubicación de la cámara físicamente desde la entrada al dormitorio.

Tan sencillo como cambiar la ubicación de la cámara físicamente desde la entrada al dormitorio. Como me encanta trabajar con música, el dispositivo pone mi lista de reproducción, tanto de Amazon Music como de Apple Music en un altavoz compatible que tengo en mi salón, que es a la vez mi lugar de trabajo y que ofrece potencia más que suficiente para poder sentir la música bien a gusto.

el dispositivo pone mi lista de reproducción, tanto de Amazon Music como de Apple Music en un altavoz compatible que tengo en mi salón, que es a la vez mi lugar de trabajo y que ofrece potencia más que suficiente para poder sentir la música bien a gusto. Solicitar a la asistente que me ponga un recordatorio o una alarma es tan sencillo como dar un comando de voz.

es tan sencillo como dar un comando de voz. Al estar dotado de pantalla, este pequeño dispositivo me ha servido para reproducir rápidamente cualquier vídeo de YouTube , sin tener que hacerlo directamente en el ordenador para no tratar de perder el foco.

, sin tener que hacerlo directamente en el ordenador para no tratar de perder el foco. Para aquellos momentos en los que necesito tener un toque algo más decorativo, el dispositivo es un excelente marco de fotos. Basta con que las tenga subidas a la aplicación Amazon Photos.

Basta con que las tenga subidas a la aplicación Amazon Photos. Por supuesto, la gestión de las luces inteligentes no deja de ser otro de sus puntos clave. El dispositivo cuenta con capacidad para controlar bombillas de diferentes fabricantes, obteniendo el grado de personalización que necesitas para cada momento concreto.

Este dispositivo es una gran solución para todas aquellas personas que ya cuentan con varios productos de la marca o gadgets inteligentes y deseen tener en un mismo lugar el control sobre ellos. Además, el Echo Hub permítete que no tengas prácticamente que utilizar la aplicación Amazon Alexa para nada.

El Echo Hub de Amazon sale a la venta con un precio de 199,99 € y puedes adquirirlo en el portal de compras de la compañía norteamericana.