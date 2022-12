Desde hoy tienes 3 meses gratis de Amazon Music Unlimited

La plataforma en streaming Amazon Music es una de las más populares, y desde hoy ofrece 3 meses gratuitos en su versión unlimited. Es decir, música sin ningún tipo de limitación para que puedas disfrutarla máximo durante estas navidades. Quienes se inscriban en la oferta de Amazon Music Unlimited desde hoy tendrán acceso a millones de canciones sin pagar nada hasta el 15 de marzo, a las puertas de la primavera. Te contamos todo lo que necesitas saber para que puedas disfrutar de la oferta que han lanzado hoy desde Amazon.

¿Qué es Amazon Music Unlimited?

La plataforma que el gigante de ventas norteamericano pone a tu disposición. Ofrece 100 millones de canciones con calidad HD, además de los podcasts más actuales. Pero la oferta no solo trae esto, ofrece saltos ilimitados de canciones, también Audio Espacial, una tecnología envolvente con la que la experiencia es brutal. Basta tener unos auriculares decentes para poder disfrutar al máximo de ella. ¿Te animas a probar y sentir al máximo todo lo que este sistema ofrece?

Quiero disfrutar de Amazon Music Unlimited

Podrás acogerte a esta oferta gratuita durante 3 meses si no has estado suscrito previamente a esta promoción, ya que Amazon suele repetirla de manera recurrente. Si eres cliente Amazon, pincha en este enlace para poder disfrutar de la oferta gratuita durante 3 meses. Una oportunidad que no debes dejar pasar.

Puedes cancelar cuando desees, incluso antes de tiempo, pero disfrutarás de la oferta durante esos 90 días. Si una vez que ya han pasado los 3 meses deseas seguir accediendo al servicio, el coste mensual es de 9,99 euros al mes. No está nada mal, ya que su catálogo de canciones es mayor al de la plataforma que domina el mercado, Spotify. La calidad HD, además del Audio Espacial es una ventaja añadida de la plataforma de Amazon, que se destaca de esta manera sobre otras que , costando lo mismo, no lo ofrecen.

En el momento que te suscribas tendrás que con signar un método de pago, si ya eres miembro de Amazon Prime, puedes usar cualquiera que ya utilices, pero ten la tranquilidad que no se cobrará nada en el momento de suscribirte, solo cuando han expirado esos 90 días.

Ya no tienes excusa, estas navidades podrás disfrutar de música sin limitaciones, o bien, y si eres usuario de Apple Music, ponerte a cantar. Desde el martes pasado que salió OS 16.2 ya tenemos disponible Apple Sing. Concierte tu plataforma en un auténtico karaoke con el que pasarlo de lujo en estas fiestas.