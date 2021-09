¿No sabes qué es Rakuten TV? En caso de no conocer esta plataforma de streaming tienes que saber que es una alternativa a las más conocida Netflix o HBO. Vamos a ver qué tiene interesante para que así puedas contar con otra alternativa. En Rakuten TV contamos con películas, series y documentales mediante Internet y no precisas realizar descarga alguna.

Rakuten TV: la plataforma alternativa a otras

El precio de Rakuten es de 6,99 euros mensuales y tienes acceso a más de 5.000 horas de visionado de contenidos. Lo mejor es que te proporcionan 1 mes gratuito antes de que se haga de pago, por lo que puedes hacerte una idea de cómo es el catálogo. Sin embargo, hay algo que las diferencia de las demás. Es el hecho de poder ver contenidos de forma gratuita con anuncios. Cuando te suscribes a Rakuten Selection tienes acceso al catálogo de la plataforma sin restricción alguna, variando el precio según la forma en la que lo contrates.

El catálogo es amplio, pero no tiene contenidos propios de la plataforma, lo que lo limita en relación con la competencia. Destaca por contar con una sección de videoclub en la que es posible ver películas que hasta hace poco tiempo estaban en los cines. El resultado es que es la plataforma que tiene los títulos más modernos del sector.

Las películas en Rakuten TV

Sin duda uno de los reclamos más importantes de la plataforma, ya que no solo está disponible un gran catálogo en Rakuten Selection, también está la sección «Taquilla» para poder alquilar las más recientes.

No vas a encontrar filmes que se encuentren en las salas de cine actualmente, pero sí las que hace pocos meses que han estado. Aquí sin duda marca diferencias respecto a Netflix y HBO. ¿Entiendes por qué Rakuten TV es una opción muy a tener en cuenta?

Series en Rakuten TV

Si las películas son el punto fuerte, las series lo cierto es que no lo son. Entre su catálogo está The Walking Dead y otros títulos conocidos, pero no tanto como sus competidores como Netflix o HBO. Esto hay que tenerlo en cuenta antes de contratar.

Si te gustan las película y ver alguna serie es una buena alternativa, pero si gustas de tener un amplio catálogo, existen otras alternativas. Aquí decides tú.

Desde dónde disfrutar de Rakuten TV

Puedes ver Rakuten TV desde una gran cantidad de dispositivos diferentes, tal y como viene indicado en su web.

Puedes utilizar tu smart TV, ordenador, móviles y tablets, así como consolas y Chromecast. Cualquier sistema operativo es válido para Rakuten TV.