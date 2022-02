Probablemente sea la aplicación WhatsApp a la que más horas le dedicas cuando tomas tu dispositivo móvil. No es de extrañar, hemos dejado prácticamente de utilizar los SMS para dar cabida a estas apps. Pero probablemente desconozca que puede realizar muchas cosas además de enviar fotografías, vídeos y textos con tu aplicación favorita. Una de ellas no es otra que la de variar el tipo de letra y aplicarle formatos diferente. Si deseas saber cómo cambiar la tipografía en WhatsApp te recomendamos que no pierdas detalle de lo que aquí te contamos.

Cómo cambiar la tipografía en WhatsApp

Es realmente sencillo y no es necesario que instales ninguna aplicación que se encargue de ello. Nuestra recomendación pasa por qué visites esta web desde tu teléfono móvil, o incluso tu ordenador si utilizas WhatsApp web, e introduces el texto al cual deseas cambiar la letra en la caja que aparece arriba del todo. Cuando pulses el botón Show, se mostrarán muchísimas opciones disponibles. Selecciona aquella que más te agrade, cópiala y pégala en WhatsApp.

Pero hay más cosas que puedes hacer para cambiar la tipografía en WhatsApp sin necesidad de recurrir a trucos externos. Los más sencillos son el de utilizar la negrita, la cursiva o el tachado, por lo que si no sabes emplear estas técnicas para resaltar tus textos, te indicamos cómo se hace.

Escribir en negrita con WhatsApp

La palabra o parte del texto que quieras resaltar en negrita debe ir antecedida y cerrada por un *. Por ejemplo, *quiero poner esto en negrita*.

Escribir en cursiva con WhatsApp

Lo mismo que para cambiar a negritas, solo que sustituyes los asteriscos por un guiones bajos. Por ejemplo, _quiero poner esto en cursiva_.

Escribir en tachado con WhatsApp

Por fin le vas a encontrar una utilidad al rabito de la letra ñ. Conocida como virgulilla, te permite tachar un texto en WhatsApp. Por ejemplo, ~quiero poner esto tachado~.

Seguro que estos trucos para cambiar la tipografía de WhatsApp te resultan de muchísima utilidad. Una vez que los interiorizas los aplicas de manera inmediata, y tus textos adquieren otra dimensión. Por ejemplo, estos tres últimos sirven para destacar lo que queremos decir en un grupo. Seguro que comienzas a ser la envidia de los demás y te preguntarán cómo consigues esos efectos tan interesantes. Si aplicamos negritas o cursivas cuando utilizamos el ordenador, ¿por qué no comenzar a utilizarlas también en WhatsApp para dar más realce a lo que queremos decir?