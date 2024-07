Cómo silenciar los estados de WhatsApp de un contacto

Los estados de WhatsApp, aparecidos en 2017, son un instrumento perfecto para comunicar a nuestro contacto, algún pensamiento, una fotografía, un vídeo. Tienen una duración de 24 horas, aunque seguro que reconoces que tienes algunos contactos que retransmiten prácticamente su vida por este medio. Hoy quiero enseñarte a silenciar los estados de WhatsApp de un contacto, porque en muchas ocasiones es necesario tener un respiro de tanta información.

Cómo silenciar los estados de WhatsApp

En primer lugar, cuando silencias un estado de WhatsApp de un contacto, este no sabe que lo has hecho, por lo que no debes preocuparte en absoluto. Ahora sí, vamos paso a paso con este sencillo tutorial sobre cómo hacerlo. Aunque está aquí ejemplificado en un iPhone, si tienes un dispositivo Android se realiza de la misma manera.

Lo primero que debes hacer es entrar a la aplicación de WhatsApp e ir a la esquina inferior izquierda, verás el icono “Novedades”. Ese es el que nos muestra los estados de WhatsApp de nuestros contactos, pulsa sobre él.



En la parte superior verás los estados, desliza hasta encontrar el contacto al cual vas a silenciar la comunicación de estos estados.



Una vez que lo hayas hecho, deberás realizar una pulsación prolongada sobre su foto de perfil, y automáticamente va a salir un menú emergente que nos da la opción de silenciar. Pulsa sobre ella y comienza a respirar un poco más tranquilo.



Aquí WhatsApp nos muestra la confirmación de la tarea que vamos a poner en marcha, la de el silencio de las actualizaciones de estado. Si sigues conforme, usa “Silenciar”.

Ahora ya no volverás a ver las actualizaciones de estado de WhatsApp de este contacto. Si vas deslizando todos los estados de WhatsApp de tus contactos hacia la derecha, verás que el último icono que aparece es el de “Silenciados”. Aquí es donde van a estar todos aquellos contactos cuyos estados se han quedado totalmente mudos. Recuerda que lo único que silencias son los estados, no la capacidad de que esa persona se ponga en contacto contigo, eso sería un bloqueo, que es algo muy diferente.



Si por cualquier causa te arrepientes de esa decisión, o has pensado que es el momento de volver a darle una oportunidad, puedes revertir el proceso. Simplemente ve a esa pestaña de silenciados y elige el contacto o todos ellos a los que vas a volver a darles voz en los estados.

Si vuelves a realizar una pulsación prolongada sobre su actualización de estado silenciada podrás desactivar el silencio, simplemente pulsando sobre la ventana emergente que aparece. Este contacto ya volverá a mostrarte todas sus actualizaciones.

Así de sencillo es silenciar los estados de WhatsApp de alguien. Hay momentos en los que es necesario hacerlo, porque la pesadez se vuelve la tónica y deseamos desconectar durante una temporada sin que eso suponga una merma en la capacidad de relacionarnos con esa persona.