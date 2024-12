Cómo poner en marcha la función de Pantalla siempre activa en el iPhone

El iPhone incorporó el año pasado con iOS 17 la función de la Pantalla siempre activa. Esto es algo que ya estaba disponible en Android, y que la compañía de Cupertino decidió incorporar como un extra para todos sus usuarios. En este artículo voy a mostrarte cómo puedes activar la pantalla, siempre activa en el iPhone y así saber qué hora es simplemente echando un vistazo al panel sin tener que desbloquearlo.

Así pones la Pantalla siempre activa

Por defecto es una función que no está activada, pero ponerla en marcha es muy simple. En primer lugar, busca el icono de Ajustes, que si no lo tienes en la pantalla de inicio lo habrás movido alguna carpeta. Es el icono de la rueda dentada. Pulsa sobre él. Una vez que lo hayas hecho, bajarás hasta la opción Pantalla y brillo, que se encuentra en el segundo bloque de opciones.

Al entrar, encontraremos la opción «Pantalla siempre activa» casi al final. Como verás, aparece la palabra, no, lo que quiere decir que no se encuentra activada. Para cambiarlo, pulsa sobre la opción.

Verás el pulsador desactivado, simplemente ponlo en color verde para que una vez que tu dispositivo se bloquee, puedas ver la hora. Además, puedes personalizarlo, si activas mostrar fondo de pantalla y mostrar notificaciones, o una de ambas, tendrás no solamente la hora, sino tu actual fondo de pantalla en formato oscurecido y las notificaciones que vayan llegando también se te mostrarán.

Cuando salió esta opción, me pareció una buena idea, y de hecho la estuve activa durante una temporada. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que no es una función hecha para mí. Primero, porque cuando quiero ver la hora simplemente hago un giro de muñeca y miro el reloj. O bien, se lo pregunto a Siri. La razón por la que es una función que a mí no me termina de convencer. Es porque penaliza mucho el consumo de batería.

Sí, se nota bastante que tener la pantalla siempre activa en el iPhone no deja de ser un sumidero por el que se va parte de la energía que tienes almacenada en el iPhone. Es una buena función, sin embargo, no está hecha para mí.

Por lo demás, ya sabes cómo puedes poner en tu iPhone la función de la Pantalla siempre activa y así tener en todo momento el control en un solo vistazo en tu dispositivo.