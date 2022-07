Cómo hacer fotos espectaculares con tu móvil este verano

El verano es un momento especial del año por muchísimas razones, también lo es para sacar a relucir la cámara de nuestro teléfono móvil y ponerla a funcionar. Piensa en todas las oportunidades que te proporciona esta época del año para sacar buenas fotos. Hay una luz especial, y como solemos realizar muchas actividades de exterior, se dan las condiciones ideales para realizar fotografías interesantes. Toma nota de estos consejos para sacar mayor partido a la cámara de tu móvil y tener unos bonitos recuerdos para el futuro.

Cómo sacar buenas fotos con tu móvil

Seguro que con estos consejos tienes la puerta abierta a conseguir grandes fotografías solo aplicando ciertos ajustes.

Activa el encuadre

Todos los teléfonos móviles tienen la posibilidad de dividir la pantalla en nueve partes, y así poder aplicar la conocida regla fotográfica de los tercios. Si buceas un poco por ajustes, verás que encuentras la opción de activar la cuadrícula en la pantalla. Puede parecer una obviedad, sin embargo, ayuda mucho a centrar las fotografías y saber qué tiene que ir en cada sitio. Desde el momento en el que te acostumbras a emplear la regla de los tercios ya no dejarás de utilizarla.

Aprovecha la luz especial

Ya sabes que los de verano son los días más largos del año. Aprovecha esta especial luminosidad para sacar partido a tus fotografía. Evita las horas centrales del día, elige las primeras de la mañana o últimas de la tarde. Tanto esos amaneceres como los atardeceres veraniegos dan muchísimo juego si se consiguen combinar con la naturaleza. Te vas a sorprender la gran cantidad de buenas fotos que vas a llegar a hacer.

Naturalidad

Las poses fingidas pueden estar bien para la fotografía de grupo, pero hacer fotos sin que nadie se vaya dando cuenta es algo único. Consigue sacar la esencia de las personas. Aprovecha para disparar en modo ráfaga, te asegurarás de que alguna de las fotografías sale bien. Para disparar en modo ráfaga, lo único que debes hacer es dejar pulsado el disparador.

Utiliza el Modo Retrato

Es ese efecto que ya incorporan la mayoría de los móviles por el cual el fondo queda desenfocado. Lo mejor de todo es que en muchos dispositivos puedes emplearlo para objetos además de para personas. Conseguirás un efecto muy especial que queda muy bonito.

Mucho más que sol y playa

Aunque asociamos el verano a la playa, tienes multitud de cosas que pueden inspirarte para sacar buenas fotografías. Desde gente haciendo deporte a reuniones familiares o excursiones campestres. No te centres en fotografiar solamente los aspectos lúdicos. Un tranquilo amanecer siempre es una gran propuesta, incluso un viñedo.

Edita tus fotos

Puedes hacer una buena foto al natural y sin filtros, pero si la editas vas a potenciar mucho más los puntos fuertes. No se trata de algo en el antinatural ni que desvirtúa el valor de la fotografía, sino una manera de sacarle mucho más partido. Aprovecha la gran cantidad de herramientas de edición que hay gratuitas para tu teléfono móvil. Si no te apetece instalarte ninguna, los filtros de Instagram son siempre muy efectivos. Y, hablando de redes sociales, no te quedes tus creaciones para ti, compartirlas es siempre un acierto. Instagram es un enorme escaparate.

En tus viajes

Es lógico que si viajas a Nueva York tendrás que fotografiar la estatua de libre de la libertad, y que si te marchas a Londres, el Big Ben no puede fallar. Pero, además de hacer estas típicas fotografías, puedes buscar puntos de vista diferentes, esas perspectivas que mucha gente olvida y que tiene un gran valor fotográfico.

Seguro que con todos estos trucos podrás sacar mejores fotos con tu móvil en verano. Unicamente es cuestión de cambiar el chip y ponerse manos a la obra, los resultados seguro que no tardan en aparecer