Cómo despistar a los ladrones gracias a la tecnología este verano

El verano es sinónimo de pasar días fuera, momento que se ve aprovechado por los amigos de lo ajeno para entrar en las viviendas. De hecho, durante los periodos vacacionales es cuando se produce un repunte en asaltos a viviendas. Sin embargo, puedes aprovecharte de la tecnología gracias a estos gadgets para jugar al despiste y evitar, o al menos, minimizar este riesgo.

Gadgets que ayudan a despistar a los ladrones

Por muy poco dinero puedes hacer de tu hogar algo más seguro, sobre todo si no dispones de un sistema de alarma en tu hogar. Es importante reseñar que el sentido común y las recomendaciones de la policía son claves para conseguir que nuestra vivienda no resulte atractiva. En primer lugar, no dejar pistas colgando fotos en redes sociales de nuestras vacaciones antes de haber regresado. Pero además, estos gadgets son de gran ayuda para aumentar la sensación de seguridad.

Enchufes inteligentes

Esto enchufes se conectan a la red WiFi de casa y permiten poner en marcha dispositivos a la hora que deseemos. Por ejemplo programarlos para que conecten una lámpara, enciendan la radio o pongan en marcha la TV. Los enchufes inteligentes parten de un precio próximo a las 15 €, y no solo son aliados de tu seguridad, sino que ayudan a ahorrar energía.

Bombillas inteligentes

Uno de los dispositivos estrella que pueden controlarse a distancia, incluso desde tu lugar de vacaciones. No es mala idea dotar tu salón de estas bombillas para que se enciendan a la hora oportuna y se apaguen a la de irse a la cama. Descubre todo lo que te contamos sobre las bombillas inteligentes en este artículo.

Altavoces inteligentes

La ventaja de los altavoces inteligente es que proporcionan muchas funcionalidades y se encuentran a precios bajos. Un buen ejemplo es la gama Echo Dot Alexa de Amazon. Son buenos aliados de tu seguridad en el hogar, ya que puedes usarlos para reproducir música a distancia. Si pones uno cria de la puerta de entrada de tu casa y pones música en las horas centrales del día, pueden servir para jugar al despiste. Encuentras estos dispositivos de Amazon a precios más que interesantes, y se controlan desde la propia app de Alexa.

Bonus track: videovigilancia home made

Montar un sistema de videovigilancia en casa es sencillo y no te costará mucho, tal y como te enseñamos en este artículo. Puedes encontrar cámaras que se conectan a tu dispositivo móvil de forma remota, y así poder echar un vistazo siempre que lo desees, además, la mayor parte de ellas disponen de detección de movimientos. Merece la pena que las conozcas con mayor detalle y recuerda que sólo puedes grabar en interiores, nunca en la puerta de casa..

De esta forma, podrás conseguir el objetivo de que tu vivienda no quede tan expuesta durante las vacaciones. Recuerda que estas recomendaciones de gadgets inteligentes en ningún caso suponen una garantía de nada, pero son un recurso fácil y sencillo que tenemos a nuestro alcance para hacer de nuestra casa un sitio menos apetecible para ellos.