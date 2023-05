ChatGPT: la app para iPhone ya está disponible en España

La semana pasada se anunciaba que esta app de inteligencia artificial estaba disponible en 21 países. Lamentablemente, ninguno de ellos era el nuestro. Pero la espera de apenas 7 días ha merecido la pena. Si usas un iPhone ya puedes descargar ChatGPT totalmente gratis y comenzar a descubrir todas las posibilidades de la app de moda. Te lo contamos todo para que no te lo pierdas.

Descarga la appa ChatGPT

Descargar la app es muy sencillo, solo debes tener tu iPhone actualizado a iOS 16.1 y pulsar sobre este enlace para iniciar la descarga.

Una vez que ya la tengas instalada, solo debes registrarte como usuario con tu email, con tu cuenta de Apple o de Google y verificar que eres un humano. Tras recibir el SMS de confirmación, ya tienes libertad absoluta para usar la app de moda.

Los ajustes de la app se encuentran en idioma inglés, y aunque en un principio puedes cambiarlos a español, lo cierto es que el cambio no se produce. Pero como su uso es muy sencillo no debes preocuparte en absoluto, porque no vas a tener ningún problema. Todas las preguntas que hagas a ChatGPT te serán dadas en español.

El uso de ChatGPT es gratuito en su plan free, si bien puedes actualizar a la app premium denominada ChatGPT Plus, que tiene un coste mensual de 22,99 dólares. La diferencia es que tienes acceso prioritario, ChatGPT a veces no deja acceder por haber muchos usuarios conectados, respuestas más rápidas y disponibilidad permanente.

¿Y en Android?

Lamentablemente, la descarga de ChatGPT sen España olo está disponible para quienes utilicen iPhone. En todo caso, por parte de OpenAI ya se han apresurado en confirmar que en breve estará disponible para el sistema operativo de Google. Así que, hay que tener un poco de paciencia si tienes un teléfono Android.

ChatGPT es una aplicación revolucionaria que utiliza la inteligencia artificial para proporcionar gran cantidad de respuestas. Su uso se está convirtiendo en algo controvertido, ya que mediante inteligencia artificial se puede tener una cita o generar contenido utilizable en ámbitos académicos y profesionales. En todo caso, la irrupción de la inteligencia artificial en entornos domésticos no deja de ser una gran noticia, ya que cambiará la manera en la que nos relacionamos con la tecnología.

Recuerda, si tienes un iPhone con iOS 16.1 instalado o posterior, ya puedes descargar gratuitamente la aplicación de moda, que hoy se estrena en nuestro país y que promete ser récord de descargas durante esta semana.