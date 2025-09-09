Así quedan los precios del iPhone 17: cuánto van a costar, cuándo estarán a la venta y colores

Apple ha anunciado el lanzamiento de su nueva generación de iPhones, el iPhone 17, que llega con mejoras significativas en diseño, cámara y rendimiento. La compañía ha detallado los precios estimados para España, confirmando que los dispositivos se mantendrán dentro de la línea premium habitual de la marca.

Entre las principales novedades, destaca la cámara del iPhone 17 Pro Max, que incorpora un sensor principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 48 MP. Esta configuración permitirá un zoom óptico de hasta 7x y un zoom digital de hasta 100x, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de capturar imágenes con un nivel de detalle y versatilidad superior al de generaciones anteriores. Los especialistas destacan que estas mejoras sitúan al iPhone 17 como uno de los smartphones con mejores capacidades fotográficas del mercado.

Apple ha programado un evento de presentación oficial para este martes 9 de septiembre a las 19:00 horas, donde se espera la revelación completa de los modelos, características técnicas y funciones exclusivas del dispositivo. Tras el evento, los usuarios podrán realizar reservas y adquirir los nuevos iPhone 17 en las tiendas físicas y en línea de Apple, así como a través de distribuidores autorizados.

Join us for a special Apple Event on September 9 at 10 a.m. PT. Tap the ❤️ and we’ll send you a reminder on event day. pic.twitter.com/o5sI2sdkwO — Apple (@Apple) August 26, 2025

¿Cuánto cuestan?

El modelo base del iPhone 17 tendrá un precio de 999 euros, mientras que el iPhone 17 Pro se situará entre 1.219 y 1.499 euros, dependiendo de la configuración de almacenamiento elegida. El iPhone 17 Pro Max, el modelo más avanzado de la nueva gama, tendrá un precio de entre 1.469 y 1.579 euros, consolidándose como el modelo más caro de la serie. Estos precios incluyen el nuevo hardware y software, y pueden variar según las ofertas y la configuración final seleccionada por los usuarios.

¿Qué colores están disponibles?

El iPhone 17 llegará con una paleta de colores renovada, que combina tonos clásicos y opciones más atrevidas. Los modelos base estarán disponibles en negro, blanco y azul medianoche, mientras que las versiones Pro incluirán acabados de grafito, plata, oro y un nuevo verde esmeralda. Apple ha enfatizado que los nuevos acabados no sólo buscan un impacto estético, sino también resistencia y durabilidad, con superficies más resistentes a arañazos y huellas