Así es como debes circular con patinete eléctrico

Los patinetes eléctricos se han convertido en un elemento más de nuestras ciudades y su número no para de crecer. Lo atractivo de su precio, la ausencia de gases contaminantes y lo baratos que son de mantener ha hecho que su proliferación sea un hecho. Desgraciadamente no paramos de ver a personas que no cumplen con las normas básicas a la hora de circular en uno y causan más de un problema, con lesiones graves incluidas. Las normas de circulación para patinete eléctrico están para ser cumplidas. ¿Deseas conocer cuáles son y así poder circular correctamente?

Las normas en patinete eléctrico

Quedan recogidas en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, en el cual se detallan todo lo que un usuario de patinete eléctrico debe cumplir. Sabemos que enfrentarse a textos legales es muy farragoso, pero estas son las principales cuestiones que has de tener en cuenta a la hora de circular correctamente.

No se puede circular por aceras, áreas peatonales, autopistas y autovías. Usa los carriles habilitados para los vehículos de movilidad personal (VMP), es decir, los carriles bici. Para circular en patinete eléctrico, piensa en cómo se circula con una bicicleta. La idea de ir de tu ciudad a esa pedanía que está a 5 kilómetros por carretera es mejor que la olvides.

Usa los carriles habilitados para los vehículos de movilidad personal (VMP), es decir, los carriles bici. Para circular en patinete eléctrico, piensa en cómo se circula con una bicicleta. La idea de ir de tu ciudad a esa pedanía que está a 5 kilómetros por carretera es mejor que la olvides. Un patinete eléctrico no puede superar los 25 km/h. Por tanto, olvídate de trucarlo para conseguir un extra de potencia. Puedes ser multado y, en caso de provocar un accidente, meterte en problemas.

Por tanto, olvídate de trucarlo para conseguir un extra de potencia. Puedes ser multado y, en caso de provocar un accidente, meterte en problemas. El uso de casco es obligatorio, así como el de iluminación. debes ir con la luz encendida aunque sea de día. Con respecto al casco, merece la pena escoger uno de calidad. Las caídas están a la orden del día y una de las partes más expuestas es la cabeza.

Con respecto al casco, merece la pena escoger uno de calidad. Las caídas están a la orden del día y una de las partes más expuestas es la cabeza. Un patinete eléctrico es un dispositivo de uso unipersonal. Nada de llevar a tu hijo o compartirlo con más personas. Además de ser muy peligroso, la normativa es muy clara en ese sentido.

Nada de llevar a tu hijo o compartirlo con más personas. Además de ser muy peligroso, la normativa es muy clara en ese sentido. Queda totalmente prohibido circular con auriculares, aquí la normativa es igual para coches y motos. El uso de móvil mientras se circula también está prohibido.

aquí la normativa es igual para coches y motos. El uso de móvil mientras se circula también está prohibido. La contratación de un seguro no es obligatoria, si bien hay ciudades en las que se requiere un seguro para circular. No está de más que contrates uno, ya que por muy poco dinero al año vas a quedar cubierto tanto tú como las personas o bienes a las que causen inconvenientes.

Finalmente, y para asegurarte que tu experiencia sea lo más grata posible, recuerda que es interesante revisar el estado de tu patinete de manera periódica. Comprobar la presión de los neumáticos, el estado de los frenos o que las luces iluminen lo suficiente, son las medidas básicas para que las normas de circulación en patinete eléctrico sean fáciles de cumplir.