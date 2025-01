Apple puede lanzar un iPhone 17 Air extremadamente delgado este año

Todavía tenemos muy presentes los ecos de la nueva serie 16 del iPhone, pero como es habitual, el iPhone 17 ya está sobre la mesa de los ingenieros. Para este año, Apple podría estar planeando lanzar el teléfono más fino de la historia, que tendría por nombre iPhone 17 Air, y que rompería todas las reglas. Alcanzaría un grosor nunca visto en un teléfono móvil, pero esto también supondría un handicap que habría que ver como es solucionado.

El iPhone 17 Air sería el más delgado

Apple proporcionaría a este dispositivo el grosor más fino de cuantos teléfonos haya fabricado. Según el famoso analista Ming-Chi Kuo, podríamos hablar de un dispositivo de solamente 5,5 mm de espesor, lo que lo haría muy delgado y ligero. Obviamente, la compañía se enfrentaría a un reto, sin igual, proporcionar al dispositivo de la firmeza suficiente para que no pudiera ser doblado con facilidad. Hay que recordar que el iPhone 6, que ha sido el más delgado fabricado hasta la fecha, se doblaba si lo llevabas en el bolsillo trasero del pantalón. De hecho, fue algo que me ocurrió, y si bien no sufrió daños, el teléfono quedó tocado y se podía apreciar ese hecho si lo dejabas apoyado sobre una mesa.

Con la introducción de materiales resistentes como el titanio, se entiende que Apple apostaría por un marco realizado en este material para evitar precisamente eso, que el iPhone 17 Air se convirtiera en un teléfono “plegable” sin que estuviese pensado para eso.

Este dispositivo, y puede que el resto de la gama, sería el que diera paso por fin a un teléfono sin soporte para tarjeta sin física, es decir, habría que apostar directamente por el formato electrónico. Esto ya ocurre en todos los iPhone que se venden en Estados Unidos, y este iPhone 17 Air podría ser la introducción definitiva de un teléfono de Apple sin este tipo de soporte. En la actualidad, la mayor parte de los operadores existentes en España, ya ofrecen la opción de la tarjeta eSIM, y que cuenta con ventajas añadidas, como la de evitar el plástico y que se puede portar fácilmente de un dispositivo a otro.

Todavía nueve meses por delante, y mucha rumorología por analizar hasta que veamos cuáles son las verdaderas intenciones de la compañía californiana. Aún así, este analista suele proporcionar datos muy fiables y quizás tengamos algo a lo que agarramos sobre cuáles son las intenciones de Apple con el iPhone.