La app de Tiempo en el iPhone, con problemas desde ayer

Si tienes un iPhone prueba a comprobar si la app de Tiempo está funcionando correctamente. No te preocupes si solamente ves el nombre de la ciudad y dos rayas en el lugar en el que debieran ir los dígitos de la temperatura. La propia Apple ha reconocido este fallo, que se está produciendo para algunos usuarios. Casualmente, me encuentro entre los afectados.

Una de las apps más usadas

La aplicación de Tiempo de Apple proporciona gran cantidad de datos, además lo hace de una manera bastante fidedigna. Tal y como se puede comprobar en la web de estatus, actualmente es el único servicio que está reportando problemas. Si te encuentras con que tu aplicación de Tiempo no te da ningún dato, tampoco eches demasiada cuenta, se trata de un incidente que está afectando a muchos usuarios.

Este problema no se ciñe solo a una región, sino que se está dando para usuarios concretos. Desde la propia compañía ya están trabajando para resolver este problema de software. Parece ser que si has actualizado a iOS 16.4, es más probable que sufra este inconveniente.

Ya hablamos recientemente de que esta actualización estaba reportando algunas incidencias en relación con la batería. Por tanto, es de esperar que una actualización sea lanzada en breve para mitigar este problema, nunca antes visto en los 16 años de historia de este sistema operativo.

Sin embargo, es curioso resaltar que si además del tiempo en tu ubicación principal, tienes el de otra ciudad del mundo, esta última puede que no esté dando problemas. Se trata de algo bastante extraño, pero que debe estar relacionado con los datos que se mandan desde ciertas ubicaciones. En mi caso particular, no dispongo de datos del tiempo actualizados desde ayer lunes a las 18:47.

Es de suponer que la situación se irá normalizando durante toda la jornada, ya que la compañía de la manzana mordida nunca se ha enfrentado a un problema de estas características. En todo caso, siempre queda la posibilidad de consultar el tiempo mediante otra aplicación que no sea la app nativa de Tiempo, o bien, mirar por la ventana y ver cuál y hacer una predicción a nuestra manera.

Desde que iOS nació junto con el iPhone, se ha perfilado como un sistema operativo muy particular, pero que goza de la ventaja de ser un entorno cerrado, muy seguro y bastante estable, algo que los usuarios valoran positivamente a la hora de utilizar su teléfono.