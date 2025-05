No es ciencia ficción: Opera Neon convierte tu navegador en un asistente con superpoderes

La compañía noruega Opera ha presentado hoy Opera Neon, su propuesta más ambiciosa hasta la fecha. Se trata de un navegador completamente nuevo, creado desde cero para actuar como un asistente inteligente capaz de comprender al usuario, ejecutar tareas en su lugar y generar contenidos complejos en cuestión de segundos. No es solo un navegador con funciones de IA: es un entorno de colaboración entre humano y máquina, y un punto de partida para redefinir cómo interactuamos con internet.

Opera asegura que llevaban años trabajando en esta visión. Su nuevo producto marca el inicio de lo que denominan “navegación agéntica”, donde la inteligencia artificial se convierte en un actor activo, no solo en un ayudante pasivo.

Tres pilares: conversación, acción y creación

Opera Neon pivota en torno a tres grandes funciones, que resumen su enfoque revolucionario:

Chat con Neon: esta función introduce un agente de IA nativo, directamente integrado en el navegador. El usuario puede preguntarle cualquier cosa, pedirle contexto sobre lo que está viendo en la web o utilizarlo como asistente al estilo ChatGPT, pero con una integración más profunda y contextual.

Neon Do: este agente, heredero del anterior “Browser Operator”, es capaz de automatizar tareas directamente en las webs que visitas. Puede rellenar formularios, reservar hoteles, realizar compras online y mucho más, todo de forma local y respetando tu privacidad.

Neon Make: esta tercera herramienta lleva la creación al siguiente nivel. Permite generar informes, fragmentos de código, juegos o incluso páginas web completas con una simple orden. Además, las tareas se ejecutan en una máquina virtual en la nube que sigue funcionando incluso cuando cierras el navegador.

Una experiencia premium desde el diseño

Opera ha decidido lanzar Neon como un producto premium y de suscripción, aunque ya es posible apuntarse a la lista de espera para probarlo. Este enfoque deja claro que estamos ante una herramienta pensada para quienes buscan llevar su productividad y creatividad al siguiente nivel.

Y sí, el nombre te suena porque ya existió un navegador experimental llamado Opera Neon en 2016, con ideas rompedoras como la pantalla dividida o la barra lateral con apps de mensajería. Ahora, el nombre resurge con un espíritu similar pero con tecnologías que parecían imposibles hace menos de una década.

IA agéntica: un concepto que marcará tendencia

La propuesta de Opera va más allá de integrar funciones de IA como hacen otros navegadores. Opera Neon ha sido concebido desde su origen como un navegador agéntico, capaz de entender al usuario, adaptarse a sus necesidades y tomar decisiones para ayudarle, todo con una interfaz elegante y moderna.

Este navegador no solo sugiere, sino que ejecuta. No solo responde, sino que genera. Y lo hace con una capacidad multitarea inigualable, permitiendo ejecutar varios procesos a la vez, incluso cuando el usuario no está conectado.

Un futuro colaborativo entre humano y navegador

Según Henrik Lexow, Senior AI Product Director en Opera, “nos encontramos en un momento en el que la IA puede transformar radicalmente la forma en que utilizamos internet y realizamos todo tipo de tareas en el navegador. Opera Neon lo pone al alcance de los usuarios”. Además, la compañía invita a los primeros usuarios a participar en su desarrollo aportando ideas, sugerencias y casos de uso, en un enfoque completamente colaborativo.

La era del navegador como simple ventana al contenido ha terminado. Con Opera Neon, comienza la era del navegador como compañero inteligente, un aliado capaz de ayudarte a navegar, decidir y construir.