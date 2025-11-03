Anker Prime llega a España con su nueva gama de carga inteligente

Es una realidad, ahora trabajamos desde cualquier lugar y contar con dispositivos que acompañen el ritmo de la jornada se ha vuelto esencial. Con ese propósito, Anker Prime desembarca oficialmente en España con una nueva línea de productos diseñados para mantener la productividad en todo momento. Su propuesta trae potencia, tecnología avanzada y comodidad, con una clara orientación hacia los profesionales móviles y usuarios que buscan rendimiento sin renunciar a la estética.

Una gama que cubre todas las necesidades de carga y conexión

La nueva familia Anker Prime está compuesta por cuatro productos que abarcan desde la carga portátil hasta las estaciones de trabajo. Todos ellos destacan por su eficiencia energética, diseño compacto y compatibilidad con los principales dispositivos del mercado, tanto de Apple como de Windows o Android.

Power Bank Anker Prime: energía para todo el día

Pensada para quienes viven conectados, la Anker Prime Power Bank es capaz de alimentar dos portátiles y un móvil a la vez. Su potencia de recarga alcanza los 250W y ofrece una salida de 140W específica para ordenadores portátiles. Aun así, es un 17% más pequeña y un 10% más ligera que otros modelos equivalentes. Incorpora una pantalla inteligente y una app que permiten controlar el estado de la batería o ajustar parámetros de carga de forma remota, ideal incluso en viajes largos o en avión.

Docking Station Anker Prime, un escritorio más conectado

La Anker Prime Docking Station (14 en 1) ofrece la posibilidad de conectar hasta tres pantallas simultáneamente con resoluciones 8K y 4K, y gestionar dispositivos mediante 14 puertos diferentes. Su pantalla digital permite personalizar la configuración, controlar la temperatura y monitorizar el uso de energía en tiempo real. Se orienta a quienes necesitan convertir un portátil en un auténtico centro de trabajo.

Carga inalámbrica y eficiencia térmica

Para los usuarios del ecosistema Apple, la Estación de Carga Inalámbrica Anker Prime (3 en 1 MagGo) permite recargar un iPhone, un Apple Watch y unos AirPods al mismo tiempo, alcanzando un 80% de carga en menos de una hora. Su sistema AirCool mantiene la temperatura óptima durante el proceso, y su diseño minimalista favorece un escritorio ordenado y funcional.

Cargador Anker Prime 160W: seguridad y potencia en formato reducido

El nuevo Anker Prime Cargador (160W, 3 puertos) integra una pantalla táctil de 1,3 pulgadas que muestra en tiempo real la potencia y temperatura de carga. Cada uno de sus puertos USB-C soporta hasta 140W, lo que permite alimentar varios dispositivos a la vez sin pérdida de velocidad. Todo ello en un cuerpo un 43% más pequeño que el cargador de 140W de Apple, con protección avanzada ActiveShield 4.0.

Innovación y seguridad como pilares

Con esta serie, la compañía refuerza su posición como referente en soluciones de energía inteligente, apostando por la eficiencia y la protección de los dispositivos. Anker Prime representa la evolución natural de una marca que lleva años liderando el sector de la carga rápida, ahora con un enfoque más integral y profesional.