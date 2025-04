La Anker Power Bank de 25.000 mAh y 165W es la batería definitiva para viajar

Uno de los últimos lanzamientos de esta marca ha sido la Anker Power Bank de 25.000mAh y que cuenta con 165W. Pero hay algo más que la hace diferente, y no hablamos de un diseño muy agradable o de una pantalla que proporciona bastante información, sino de los cables retráctiles que la hacen bastante diferente a lo que puedas encontrar en el mercado.

Características de la Anker Power Bank

Característica Especificación Capacidad 25.000 mAh Potencia máxima total 165W Puertos de salida 2 x USB-C (hasta 100W cada uno) + 1 x USB-A (hasta 33W) + 2 cables USB-C integrados Cables integrados 2 x USB-C (uno retráctil de 70 cm, otro fijo) Carga simultánea Hasta 4 dispositivos Pantalla Sí, con información en tiempo real Tiempo de recarga Aprox. 1h 42min con cargador de 100W Recarga Sí (mínimo cargador de 20W) Modo de baja corriente Sí (para dispositivos como auriculares y smartwatches) Precio 99,99€

La firma vuelve a apostar por un diseño similar, aunque con bordes más redondeados, de otro de sus lanzamientos que tuvo lugar en 2024. Si hay algo que la hace especial son los dos cables USB de tipo C que están integrados, uno es retráctil de aproximadamente unos 70 cm, y el otro, se encuentra fijo y funciona también como correa de transporte.

Se trata de una solución bastante ingeniosa y que no he visto en ningún otro dispositivo de estas características. Pero hay más, porque esta batería externa cuenta con dos puertos adicionales, uno USB C y otro de tipo A. Puedes cargar hasta cuatro dispositivos a la vez.

La potencia total que proporciona la batería es de 165W, ofreciendo 100W todas las entradas USB de tipo C, mientras que la de tipo A es de 33W. Quizás te estés preguntando cómo es posible que se anuncie como de 165 W si las salidas son de solamente 100. Se trata de una buena pregunta, 165W es lo que es capaz de ofrecer a la vez, es decir, puede conectar dispositivos hasta ese tope de potencia. De manera individual, se ofrece en los tipos los 100W que te permiten cargar un ordenador portátil, algo que he hecho con mi MacBook Air.

Información a la vista

El dispositivo cuenta con una pantalla inteligente que ocupa el panel frontal, y que ofrece información en tiempo real sobre la capacidad restante, la potencia de salida y de entrada y el tiempo estimado para la recarga. Sin duda, se trata de una excelente opción que permite tener el control bajo todo momento. Hemos superado esas etapas de baterías externas con cuatro minúsculas luces de tipo LED que se van apagando a medida que se consumía la energía. Esta firma está apostando claramente por ofrecer información que se ajusta a la realidad y hacerlo de manera clara.

Un excelente rendimiento

Las pruebas realizadas no dejan lugar a duda, he podido cargar el iPhone 16 pro hasta un 50 % de capacidad en prácticamente media hora, y el iPad Air de 11 pulgadas ha llegado a la cifra del 35 % en ese mismo tiempo. Pero lo mejor de todo, es que mi ordenador, un MacBook Air con chip M4 consiguió una cifra del 52 % durante ese mismo periodo de tiempo. Sin duda, se trata de una excelente opción para llevar siempre encima. En mi caso, que continuamente me desplazo por asuntos laborales, es una buena aliada para aquellas situaciones en las que no hay un enchufe cerca.

La capacidad de esta batería es de 25.000 mAh, por lo que puedes cargar tu teléfono móvil más de tres veces sin ningún tipo de inconveniente. En el caso de un iPhone 16 pro, esta cifra es capaz de estirarse hasta las cuatro veces. Hay que tener en cuenta que la marca especifica que puedes obtener un número de cargas equivalente a dividir la capacidad total de esta batería entre 65%, de ahí esas cifras

La Anker Power Bank me ha gustado mucho, y si así ha sido es porque ha mantenido siempre un rasgo excelente de temperaturas, por ser capaz de ofrecer carga hasta cuatro dispositivos a la vez y que no penaliza mucho el peso. La idea de haber incorporado un cable retráctil la considero un acierto, porque amplías las posibilidades de conexión.

En cuanto al tiempo de recarga, lo considero muy correcto, ha llevado una hora y 45 minutos en quedar cargada por completo, utilizando siempre un cargador de 65 W. Una cifras muy adecuadas para un dispositivo de bastante capacidad..

La Anker Power Bank de 25.000mAh y 165W con cables integrados y retráctiles es una excelente opción que además cuenta con el estímulo de un precio muy interesante. Sin lugar, a duda, una buena aliada para personas que viajan mucho o que no puede permitirse quedarse sin carga en diferentes tipos de dispositivos.