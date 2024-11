Las 7 precauciones esenciales para comprar seguro en el Día del Soltero

Este lunes se celebra el Día del Soltero, una jornada de compras que está adquiriendo mucho auge y que supone el anticipo al Black Friday de final de mes. Muchos comercios online van a ofrecer descuentos interesantes en una gran variedad de productos, pero si quieres comprar con seguridad debes seguir este listado de 7 precauciones para que tus compras sean un acierto.

Compra con seguridad en el Día del Soltero

En primer lugar, si la tienda no es conocida, debemos verificar cuál es la reputación y las opiniones que dejan otros compradores. Por eso, es mucho mejor fiarse de sitios ya reconocidos como Amazon, AliExpress o plataformas online de renombre, antes que de otros lugares. Si lo haces, dedica unos minutos a realizar una investigación previa.

Analizar los descuentos de manera anticipada es algo que no puedes dejar pasar por alto. En esta jornada, al igual que en el Black Friday, hay vendedores que aumentan los precios previamente y, el Día del Soltero, aplican una bajada espectacular. Existen herramientas online que te ayudan a conocer el historial de precios de cualquier producto.

Antes de comprar, lee cuáles son las políticas de devolución y de garantía; deben quedar claramente reflejadas. Presta especial atención a las compras internacionales, ya que en caso de devolución suelen presentar algún problema añadido.

A la hora de pagar, utiliza plataformas como PayPal o tarjetas bancarias que ofrezcan protección de compras. No es una buena idea optar por las transferencias bancarias, pero si lo haces, asegúrate de conservar un registro de ello.

Es importante conocer cuáles son los tiempos de envío, porque es posible que estés comprando algo que necesitas pronto y el producto venga de China, tardando quizás dos semanas. Considera si te merece la pena esperar.

Por supuesto, evita las compras que llegan mediante un correo electrónico en el que nos meten prisa. En las redes sociales también suelen aparecer anuncios muy tentadores que no son más que estafas. Si te llega un correo electrónico con un descuento espectacular en alguna tienda, verifícalo posteriormente en ese mismo sitio. Además, comprueba que el sitio web en el que vas a comprar comienza con el protocolo seguro «https://».

El último punto es uno de los más importantes, lee bien las especificaciones del artículo que vas a comprar. Así podrás saber si cumplirá con tus expectativas. En este caso, la prisa es la peor aliada, tanto en el Día del Soltero como en el Black Friday.

De esta manera, tus compras en la jornada del próximo lunes serán mucho más seguras y satisfactorias. Si tuvieses la mala fortuna de padecer algún tipo de inconveniente, ponte en contacto con el vendedor o el comercio para encontrar una solución. En caso de que no sea así, la oficina de consumo es tu aliada. Y si has tenido muy mala suerte y has sido directamente estafado, no dudes en denunciar el hecho y comentarlo en tus redes sociales para que otras personas no caigan en la misma trampa.