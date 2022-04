Cuando deseamos comprar un smartphone nos asaltan las dudas. Elegir un móvil es un ejercicio más sencillo de lo que crees si tienes en cuenta una serie de características . Para que la decisión no suponga un problema añadido, estas son las características que hemos de tener presentes a la hora de cambiar de terminal. Lo más adecuado es partir de la base de qué necesitamos y conseguir encontrar esas características dentro de nuestro presupuesto. Vamos con las 5 características que un buen móvil ha de cumplir.

5 tips que debe cumplir tu nuevo móvil

Servicio técnico

Un teléfono te puede gustar más o menos, pero lo que no debe faltar es un buen servicio técnico. La diferencia entre un buen y mal servicio técnico puede determinar la satisfacción final del consumidor. Marcas como Apple cuidan al detalle la atención que prestan a los clientes, y esa es la razón por la que es una compañía que fideliza de manera extrema a sus usuarios. Quien pruebe con Apple tiene muchas posibilidades de quedarse.

Procesador y memoria RAM

Son el cerebro del dispositivo y si bien no hace falta que tu nuevo teléfono rompa todos los test benchmarks, sí que debemos tener unos componentes que sean solventes. Lo notarás bastante a la hora de mover apps pesadas como juegos o procesar un vídeo en alta definición.

Resistencia IP67 o IP68

Determinan que un dispositivo sea resistente al agua y al polvo. Los móviles suelen acabar en el agua fácilmente, y si no cumple con estos estándares puedes darlo por perdido. En verano es fácil que se vaya al fondo de la piscina, gracias a esta protección no vas a tener ningún problema.

Almacenamiento

Actualmente se consideran los 128 GB como el mínimo exigible a un móvil. La razón es muy sencilla, los vídeos en alta calidad ocupan muchos GB, una actualización de la app Facebook no baja de los 200 MB y tu galería de fotos puede ser eterna. Por eso, encuentra el equilibrio entre precio y almacenamiento, además de usar opciones en la nube para guardar tus archivos.

Cámara

Si bien hay quienes no dan valor a la cámara, ya que no la emplean, la mayor parte de nosotros gustamos de guardar nuestros recuerdos con la cámara del teléfono. Hay cámaras de teléfonos de gama media con resultados espectaculares. Por ejemplo, Xiaomi suele dar muy buen resultados con sus cámaras y no son dispositivos de precios muy elevados. Piensa que estás retratando tus recuerdos icónicos con el móvil, por lo que merece la pena hacer el esfuerzo.

Estas sean quizás las 5 características principales a la hora de elegir un móvil. Tenlas presente si en breve te toca cambiar de teléfono.