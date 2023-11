Las 5 apps para iPad que más utilizo son estas y te digo por qué

El iPad me lleva acompañando desde 2013, momento en el que aposté por un iPad Mini y que, milagrosamente, todavía funciona. En la actualidad es el iPad Air de 5ª generación el que se encarga de darme entretenimiento y productividad a partes iguales. Una herramienta versátil con múltiples opciones. Pero un dispositivo de estas características no es nada sin sus aplicaciones, por eso, esta es mi recomendación de 5 aplicaciones que tienen siempre un hueco en mi iPad, ya sean nativas o de terceros.

Mis 5 apps de iPad de referencia

Pues esta es mi recomendación de apps que puedes aprovechar para instalar en tu iPad.

Notas

Sí, se trata de una app nativa, por lo que no tienes que descargarla. Pero es que desde la actualización que recibió en 2017 con iOS 11, Notas es mucho más versátil. Con ella me apunto la lista de la compra, tomo ideas para escribir un artículo, guardo alguna información sensible protegiendo esas notas con contraseña o biometría. También es un excelente lienzo para el Apple Pencil. Por todo esto, si no estás usando Notas deberías comenzar ya, porque ofrece muchas posibilidades interesantísimas.

Angry Birds

Es el único juego que tengo instalado, pero me ameniza viajes en tren, esperas en aeropuertos y demás. Un juego sencillo con muchos niveles y cuyo único cometido es el de matar unos cerditos de color verde lanzando unos pájaros. Si, es algo bastante chocante, pero se trata de un desarrollo que tiene más de una década y millones de descargas. Échale un vistazo aquí, por 99 céntimos merece mucho la pena.

YouTube Premium

Hay mucha diferencia entre la opción premium y la gratuita y para mí, merece la pena pagar por ello y no ver anuncios. YouTube tiene contenido muy variado y como soy alguien un poco cambiante en cuanto a gustos, lo mismo veo un directo de algún youtuber de moda que un capitulo del antiguo debate «La clave». Además, el precio de la suscripción incluye YouTube Music Premium, jugada redonda. Si no tienes YouTube, este es el enlace de descarga.

ChatGPT

La aplicación te saca de algún apuro en muchos momentos. Que te haga una traducción de un idioma a otro, una conversión de divisas, que te dé ideas para un menú semanal y desde la última actualización, que analice datos y genere imágenes. La instalé en mayo, pero es desde hace 2 meses cuando se ha convertido en una imprescindible. Descárgala aquí.

Windscribe

Aplicación VPN para poder mejorar mi navegación al hacerla más segura. Una VPN siempre es recomendable, y si te conectas a una WiFi pública, debes hacer uso de esta herramienta para evitar algún disgusto. Hay muchas apps VPN, pero esta proporciona 10 Gb de navegación gratis. Sí, no lo dudes y descárgala.

Si no conoces estas aplicaciones, te invito a que les des una oportunidad. Pueden convertirse en unas imprescindibles en tu repositorio de apps para iPad.