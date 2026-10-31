El submarino USS Columbia llega al astillero de Portsmouth para alargar su vida: el Cheyenne, el primero del programa, superará los 44 años de servicio

El submarino de ataque nuclear USS Columbia (SSN 771), de la clase Los Ángeles, llegó con su tripulación el jueves 29 de octubre de 2026 al Portsmouth Naval Shipyard, en Kittery (Maine). Allí pasará una revisión y modernización programadas, según la nota del astillero. Forman parte del Programa de Extensión de Vida Útil, o SLEP.

La Marina quiere que siga protegiendo al país con «resistencia ilimitada y sigilo». El comunicado habla de una obra de los próximos meses y no da fecha de entrega.

El camino que abrió el Cheyenne

El comandante del astillero, el capitán Jesse Nice, dijo que sus marinos y operarios quieren devolver el Columbia a la flota superando lo logrado con los USS Cheyenne (SSN 773) y USS Hampton (SSN 767). El plan, según Nice, es afrontar el trabajo con puntualidad, aguante y determinación.

El Cheyenne es la referencia que más pesa. Fue el primero en completar una revisión con recarga del reactor dentro del SLEP. Lo cuenta otra nota del astillero, del 23 de diciembre de 2025.

Dos meses antes de lo previsto

Aquella nota explica que el Cheyenne terminó su revisión esa misma semana. El trabajo alarga su vida total por encima de los 44 años. El astillero lo entregó casi dos meses antes de la fecha fijada tras reajustar el calendario.

El submarino salió del astillero el 12 de diciembre de 2025 para las pruebas en el mar. Los pies de foto oficiales resumen el trabajo así: reparaciones mayores, inspecciones de la estructura y cambio de sistemas mecánicos y eléctricos.

Su comandante, el capitán de fragata Mark Rostedt, aseguró que el Cheyenne había sido recargado y revisado. Ahora lleva los últimos sistemas de sonar y control de combate, lo que le permite pasar meses en el mar.

El superintendente del proyecto, Jerry Legere, atribuyó el logro a «miles de personas».

Un dique sin esperar mareas

Parte del esfuerzo está en el dique donde se trabaja. Un reportaje de la oficina de obras de la Marina en el astillero, del 23 de agosto de 2022, describe el nuevo dique seco número 1. Cuenta con una cuenca de superinundación.

El capitán Brian McLain, entonces jefe de operaciones del astillero, explicó que esa cuenca permite meter y sacar submarinos sin depender de la marea ni del calendario lunar. Según esa nota, la Marina preveía recargar siete submarinos de la clase Los Ángeles en el SLEP. El Cheyenne sería el primero de la clase en completar el programa con el nuevo complejo.

La nota de 2022 no dice cuántos de esos siete submarinos han pasado ya por el astillero. La del Columbia tampoco aclara si es el siguiente de la lista.

Tomahawk y fuerzas especiales

El comunicado describe al Columbia como uno de los submarinos de ataque más capaces de la flota. Está equipado para misiones de ataque de largo alcance con misiles Tomahawk y para desplegar fuerzas especiales.

El capitán de navío Mike Poplawski, comodoro del Escuadrón de Submarinos 2, lo llamó submarino de primera línea. Dijo confiar en que el equipo entregue «un buque de guerra formidable en el punto exacto donde se necesita».

El comandante del submarino es el capitán de fragata William Murphy. Durante la obra, Kittery será la comunidad de acogida del buque y de su dotación.

Plazo y coste, sin concretar

La nota del Columbia no da fecha de entrega, coste ni años de servicio. Tampoco detalla qué trabajos se harán en este casco. La nota del Cheyenne incluye la recarga del reactor en el SLEP. El comunicado del Columbia no la menciona.

Que el Cheyenne terminara casi dos meses antes no garantiza lo mismo en el Columbia. Cada submarino llega con su propio estado y calendario. La ventaja del astillero es que ya ha vivido la experiencia del Cheyenne.

Okdiario ya ha contado otras historias de submarinos de la Marina de EEUU, como la del USS Baltimore, nuevo submarino para el fondo marino, la prueba de un submarino no tripulado con torpedo Mk 48 y la del centinela submarino que detecta drones.

La llegada del USS Columbia al astillero de Portsmouth consta en la nota oficial del 29 de octubre de 2026. El recorrido del Cheyenne figura en la nota «PNSY entrega al Cheyenne como activo listo para el combate». El dique se describe en el reportaje de 2022 sobre las obras P310 y P1074.

Crédito de la imagen: Marina de EEUU / Branden Bourque.