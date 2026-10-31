5.000 millones para repotenciar centrales nucleares: EEUU promete a Constellation un préstamo condicional para sumar casi 1,1 GW en ocho plantas

El Departamento de Energía de Estados Unidos ha anunciado un compromiso condicional de hasta 5.000 millones de dólares para repotenciar centrales nucleares de Constellation Energy. El anuncio se hizo el 27 de octubre de 2026 y afecta a plantas de Illinois, Maryland y Pensilvania.

Las obras añadirán cerca de 1,1 gigavatios (GW) en las redes de PJM y MISO, según la nota del departamento. Constellation precisó que el compromiso es condicional y que aún faltan los documentos definitivos.

Ocho centrales y una opción abierta

La financiación sale de la Oficina de Financiación para el Dominio Energético (EDF) del Departamento de Energía. Los proyectos previstos están en Braidwood, Byron, Clinton, Dresden, LaSalle y Quad Cities, en Illinois. Los otros dos son Calvert Cliffs, en Maryland, y Limerick, en Pensilvania.

El compromiso incluye una opción para financiar futuras ampliaciones en otras instalaciones de la compañía. El departamento calcula que la electricidad añadida bastará para más de 930.000 hogares. Los proyectos sostendrán, además, más de 10.000 empleos.

El secretario de Energía, Chris Wright, lo anunció en la central de Byron, en Illinois, según la hoja informativa.

Qué es repotenciar una central

Un aumento de potencia, o «uprate» en inglés, consiste en sacar más electricidad de un reactor que ya funciona, sin construir uno nuevo. En Constellation, las mejoras pasan por turbinas, generadores de vapor y sistemas de control digital. Lo explica la nota que la empresa publicó con Google.

Por eso la compañía sostiene que es una de las vías más rápidas y baratas para añadir energía firme. «Así es como Estados Unidos gana la carrera por la abundancia energética», dijo Joe Dominguez, presidente y consejero delegado de Constellation, en el comunicado de la empresa.

El director de la EDF, Gregory A. Beard, aseguró en la nota del departamento que estas inversiones sumarán energía estable. También ayudarán a bajar el precio de la electricidad.

El dinero privado ya comprometido

El préstamo llega tras varios contratos con grandes clientes tecnológicos. Constellation explica que sus acuerdos de 20 años con Google y Amazon la han llevado a invertir más de 7.000 millones. Con ellos añadirá unos 1.080 megavatios de capacidad nuclear.

El de Google suma 890 MW en 11 unidades de Illinois, Pensilvania y Nueva Jersey, con más de 4.300 millones de inversión. El de Amazon aporta unos 190 MW en Calvert Cliffs, previstos entre 2030 y 2032. Un acuerdo anterior con Meta respalda además 30 MW más en la central de Clinton.

La compañía añade que el préstamo condicional podría rebajar sus costes de financiación. El contrato con Google ya se contó en el acuerdo de Google con once reactores nucleares.

El plan federal de 5 GW

El préstamo se enmarca en UPRISE, el programa que el Departamento de Energía lanzó en marzo de 2026. Responde a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Pide facilitar 5 GW de aumentos de potencia en reactores en funcionamiento.

Con Constellation, UPRISE ha identificado unos 4,7 GW adicionales. Es el 95 % de su objetivo de 5 GW para 2029, según la hoja informativa. El departamento apoya la mayoría de esas inversiones con préstamos de la EDF.

La misma hoja cita otros compromisos de este año. Hay hasta 4.200 millones de dólares para Vistra y 1.500 millones para reabrir Palisades, en Míchigan. Otros 1.000 millones van al proyecto Crane, en Pensilvania.

El combustible de otros reactores sale de la fábrica de combustible nuclear de Westinghouse en Carolina del Sur. La nueva generación avanza con el microrreactor eVinci, que ya alcanzó la criticidad en Nevada.

Aún no es un préstamo cerrado

El compromiso no es un préstamo concedido. Constellation debe cumplir condiciones técnicas, legales, medioambientales y financieras antes de firmar la financiación definitiva. Solo entonces el departamento desembolsará el dinero.

La compañía precisa que la operación no equivale a decidir cada ampliación. Tampoco obliga a actuar en todas las plantas. Si se cierra, seguirá trabajando con el departamento, los clientes, los reguladores y las comunidades locales.

Las notas de este préstamo tampoco dan un calendario de obras por central ni los megavatios de cada una. Solo ofrecen el total aproximado de 1,1 GW para toda la flota.

El anuncio salió en la web del Departamento de Energía de EEUU el 27 de octubre de 2026. Ese día Constellation Energy comunicó su versión. Las cifras del programa proceden de la hoja informativa de UPRISE.

Crédito de la imagen: Constellation Energy.