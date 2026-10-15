436,5 km con una sola carga: una moto eléctrica de serie cruza Francia de los Alpes al Mediterráneo y supera en más de un 40 % el récord Guinness

Una Zero DS empapada y salpicada de barro se detuvo en la Camarga, en el sur de Francia y ya cerca del Mediterráneo, cuando su batería se agotó por completo en plena tormenta. El GPS marcaba 436,5 kilómetros desde la salida en los Alpes, sin una sola recarga por el camino.

Con esa cifra, Zero Motorcycles es la nueva titular del récord Guinness al «trayecto más largo en moto eléctrica con una sola carga». La marca californiana lo anunció el 13 de octubre de 2026 y explica que el récord anterior era de 310,689 kilómetros, así que la nueva marca lo supera en 125,8 kilómetros, «una mejora de más del 40 %».

La moto la condujo el belga Jelle Verstaen. Era una Zero DS de serie, la que se vende en los concesionarios, con un único accesorio de fábrica que cualquier cliente puede comprar.

Una moto de serie con un depósito extra de batería

La DS lleva de serie una batería de 15,6 kWh. Para el intento, Zero le añadió el Power Tank, una batería adicional opcional de 3,6 kWh que se vende como accesorio de fábrica, y la capacidad total subió a 19,2 kWh.

«Aparte de esta opción de fábrica, la moto era completamente de serie, con neumáticos estándar y sin modificaciones específicas para el récord», detalla la nota de la marca.

Zero eligió la DS por eficiencia y por comodidad. Según la empresa, sus llantas de fundición son más aerodinámicas que las de radios de la DSR/X, su motor menos potente ayuda a contener el peso y su postura erguida era una ventaja práctica para un viaje que iba a durar más de ocho horas.

La propia marca resume el objetivo así: «La meta no era solo batir un récord, sino descubrir hasta dónde podía llegar una moto eléctrica de serie por carreteras públicas».

Tres pilotos que salieron de noche desde los Alpes

Verstaen no iba solo. Le acompañaban Louis Renaud, un cliente francés de Zero que llevaba su propia SR/S y que hacía también de testigo independiente, y Jenny Brookes, responsable sénior de marca global de Zero Motorcycles, a lomos de una DSR/X de serie.

El grupo salió hacia las siete de la tarde desde Les Claux, en Vars, en los Alpes franceses, después de cargar las motos en un punto de recarga de nivel 2 de la red EBORN. El plan era bajar hacia el sur por carreteras departamentales, puertos de montaña y pueblos hasta la costa mediterránea.

«No era una prueba en circuito cerrado en condiciones controladas», recalca Zero. «Había carreteras reales por las que circular, tráfico con el que lidiar y paradas ocasionales para comer algo e ir al baño durante toda la noche».

Una de esas paradas fue en Arles, junto al anfiteatro romano del siglo I. «No pudimos resistirnos a una visita rápida», cuentan los pilotos en la crónica publicada por la marca.

Cómo se estira una sola carga durante 436,5 kilómetros

La estrategia se apoyó en varias decisiones. La ruta evitó las autopistas y buscó carreteras de un carril por sentido, donde se podía mantener un ritmo constante. Rodar de noche reducía el tráfico y, con él, los frenazos y las aceleraciones.

La velocidad también se vigiló de cerca. La resistencia aerodinámica crece con la velocidad, de modo que, donde la carretera y los límites lo permitían, los pilotos buscaban rodar a unos 52 km/h.

En las bajadas alpinas trabajó la frenada regenerativa, el sistema que convierte parte de la energía del frenado en electricidad y la devuelve a la batería. Los pilotos usaron además modos de conducción personalizados y el control de crucero, y la marca cita como otra técnica que se planteó apagar el motor con el interruptor de corte en algunos tramos para reducir la resistencia de la transmisión.

«Ninguna táctica por sí sola marcó la diferencia», escribe Zero. «En conjunto, estas decisiones ayudaron a reducir el consumo de energía y a ampliar la distancia recorrida con una sola carga».

Las tres motos superaron la marca anterior

Las tres motos dejaron atrás los 310,689 kilómetros del récord previo. Renaud terminó en 350 kilómetros con su SR/S y todavía un 4 % de batería, justo cuando empezaba a llover con fuerza.

Brookes llevó la DSR/X hasta los 384 kilómetros, parte de ellos con el cámara de vídeo como pasajero, y rodó 15 kilómetros más después de que el cuadro de mandos marcase un 0 % de carga.

El tramo final de la DS fue el más duro. Una gran tormenta descargó lluvia intensa durante los últimos 100 kilómetros y, en los últimos 25 minutos más o menos, llegaron rachas de viento lateral muy fuertes y un aguacero torrencial. «Después de horas gestionando con cuidado cada kilómetro y cada punto porcentual de batería, el tiempo hacía todo lo posible por estropear el final», relata la marca.

«Un récord solo significa algo si los motoristas pueden identificarse con él», afirmó Pierre-Martin Bos, consejero delegado de Zero Motorcycles. «Eran tres motos de serie, exactamente como salen de nuestros concesionarios, conducidas por carreteras públicas, y una de ellas por un cliente de Zero Motorcycles. Las tres superaron el récord anterior. No es algo puntual; demuestra lo que nuestra tecnología puede ofrecer hoy, y pretendemos seguir subiendo el listón».

Resumen en vídeo del viaje de 436,5 km con una sola carga desde los Alpes hasta la Camarga. Vídeo: Zero Motorcycles

Cinta en el puerto de carga y dos GPS para Guinness

Guinness World Records exige que la moto esté a la venta y sin modificar. La DS salió con la batería llena y con el puerto de carga sellado con cinta, «para que cualquier manipulación a lo largo del camino fuera evidente de inmediato», según la nota.

Para medir la distancia, Verstaen llevaba encima dos localizadores GPS verificados por profesionales, porque, como bromea la marca, «cuando persigues un récord mundial, el optimismo del salpicadero por sí solo no va a zanjar el debate». Manu De Soomer hizo de testigo desde la furgoneta, y Renaud, desde su propia SR/S, fue a la vez testigo y «otro piloto con una noche bastante ambiciosa por delante».

Ya en la meta, cuenta Zero, el juez de Guinness World Records «pasó más de una hora revisando las pruebas, registrando las cifras finales y recogiendo declaraciones». En las fotos publicadas por la marca, el equipo posa ya con el certificado oficial de Guinness World Records.

La marca anterior la tenían Sam Clarke, Sara Sloman y la finlandesa Verge Motorcycles, que el 22 de marzo de 2025 recorrieron 310,689 kilómetros por los alrededores de Londres, según la ficha de Guinness World Records. Aquel intento duró algo más de 16 horas, con dos pilotos que se turnaban en una Verge TS Pro. «Es digno de mención que, incluso después de establecer un nuevo récord mundial, a la batería de la moto todavía le quedaba alrededor de un siete por ciento de carga», dijo entonces Lauri Laukkanen, director de marketing de Verge, a Visordown.

Lo que este récord no demuestra

Hay que leer bien la cifra, porque se trata de un único viaje y la propia Zero reconoce que eligió la ruta, la hora y el ritmo para gastar lo menos posible, con rodaje nocturno, sin autopistas, cruceros de unos 52 km/h y largas bajadas alpinas en las que se recuperaba energía, algo que poco tiene que ver con ir al trabajo cada mañana por una autovía.

El contraste con el día a día lo dio en 2025 la asociación JUCIL, que denunció que las motos eléctricas Zero del Seprona se quedaban en 68 kilómetros en vías de circunvalación, y es que la autonomía sigue siendo uno de los puntos débiles que se citan al hablar de los pros y contras de las motos eléctricas.

Tampoco es la mayor distancia jamás recorrida en moto eléctrica con una carga. Guinness mantiene otra categoría distinta, la de «mayor distancia en moto eléctrica con una sola carga», que tienen desde el 20 de febrero de 2023 los franceses Jean Francois Reumaux y Nathanael Maury con 673 kilómetros en Vientián (Laos).

Además, a 15 de octubre de 2026 la ficha pública de Guinness todavía muestra la marca de Verge. La propia organización advierte en esa página de que «los récords cambian a diario y no se publican de inmediato en internet».

«La autonomía sigue siendo una consideración importante para los motoristas de motos eléctricas, pero nuestra tecnología les da las herramientas para sacar el máximo partido a cada carga, desde la frenada regenerativa hasta un tren motriz excepcionalmente eficiente», defendió Jarno Middelbosch, director sénior de marketing global de Zero Motorcycles.

La crónica del récord se ha publicado en la web de Zero Motorcycles el 13 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Zero Motorcycles.