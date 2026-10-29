China busca 50 kilos de experimentos para el primer vuelo de su módulo lunar Lanyue, que despegará sin astronautas antes de llevar a dos taikonautas a la Luna

La Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China publicó el 22 de octubre de 2026 una convocatoria para el módulo lunar Lanyue. Según el anuncio oficial, el aparato hará un vuelo sin astronautas antes del primer alunizaje tripulado. En ese viaje llevará hasta 50 kilos de experimentos.

El plazo para presentar propuestas termina el 1 de marzo de 2027. La agencia no cobrará el transporte, aunque cada equipo pagará el desarrollo, las pruebas y la instalación de su aparato.

50 kilos y 100 vatios

El texto fija dos límites técnicos por misión. La masa total de los experimentos no podrá pasar de 50 kilos, y su consumo eléctrico, en general, no superará los 100 vatios.

Se trata de cargas «activas», es decir, equipos que necesitan energía y conexión con la nave. La oficina quiere «aprovechar plenamente la oportunidad del vuelo no tripulado» para la ciencia espacial y las nuevas tecnologías. También cita entre sus fines la formación de personal científico de alto nivel.

La convocatoria es solo nacional. Pueden presentarse organismos públicos, centros de investigación, universidades, empresas y asociaciones chinas con personalidad jurídica propia. A igualdad de condiciones, tendrán prioridad los proyectos más ligados a la exploración de la Luna.

Cada candidato debe entregar una solicitud y un informe técnico, en papel sellado y en formato digital. La plantilla del informe pide apartados sobre fiabilidad, seguridad, pruebas en tierra y riesgos. También exige un calendario de desarrollo.

Dos taikonautas y un vehículo

El Lanyue es el módulo que China diseña desde cero para su primera misión tripulada a la Luna. Según una nota de la propia oficina, consta de un módulo de descenso y otro de propulsión. Su tarea es llevar a los astronautas entre la órbita lunar y la superficie.

Tiene capacidad para dos tripulantes en el viaje de ida y vuelta. Además, puede transportar un vehículo lunar y equipos científicos.

La agencia lo describe como el futuro «centro de vida, de energía y de datos» sobre la superficie. Desde él se apoyarán las estancias y las actividades de los astronautas fuera de la nave.

La torre de Huailai

El 6 de agosto de 2025, el Lanyue superó una prueba integral de aterrizaje y despegue en el condado de Huailai, en la provincia de Hebei. Según la oficina, fue el primer ensayo chino de este tipo con una nave tripulada pensada para otro cuerpo celeste.

Las fotos de la agencia muestran el módulo colgado de una gran estructura metálica. Durante la prueba, los técnicos revisaron el control, el apagado de motores al tocar el suelo y la coordinación entre navegación y propulsión.

La oficina calificó el resultado de «nuevo avance importante» en el programa lunar tripulado. En febrero de 2026, la agencia volvió a citar aquel ensayo entre los hitos previos.

Un cohete en el mar

Los otros dos elementos del plan también han avanzado. El 11 de febrero de 2026, China lanzó desde Wenchang una versión de una sola etapa del cohete Larga Marcha 10. Arriba iba una cápsula Mengzhou, la nave que llevará a la tripulación.

El cohete despegó a las 11:00, hora de Pekín. Al alcanzar la máxima presión aerodinámica, la cápsula activó su sistema de escape. Según el comunicado de la agencia, la primera etapa y la cápsula cayeron al mar en la zona prevista.

Fue la primera vez que una cápsula tripulada china y una etapa de cohete amerizaron de forma controlada. Ambas piezas se habían adaptado antes para poder reutilizarse.

2030 sigue en el calendario

El portavoz del programa, Zhang Jingbo, habló en la rueda de prensa del 23 de mayo de 2026. Allí explicó que China ha fusionado sus misiones lunares tripuladas y robóticas en un único «programa de exploración lunar». La unión afecta a misiones, recursos y equipos.

Zhang adelantó también los siguientes pasos. Habrá un vuelo de verificación del Larga Marcha 10 y los primeros vuelos de la Mengzhou y del Lanyue. El objetivo, dijo, es lograr «a tiempo» que un chino pise la Luna antes de 2030.

El calendario ya ha sufrido un retraso este año. El 23 de agosto, la agencia anunció que la sonda Chang’e 7 «no cumple las condiciones de lanzamiento». No despegará en la ventana prevista para 2026.

Sin fecha ni cohete asignado

La convocatoria no dice cuándo despegará el Lanyue sin tripulación. Tampoco aclara con qué cohete viajará ni dónde se posará.

Falta saber cuántos experimentos se elegirán y cómo se repartirán los 50 kilos. El texto solo indica que los gastos se negociarán entre las partes y que cada equipo financiará su propio aparato.

En Estados Unidos, el programa chino se sigue de cerca, como mostró el administrador de la NASA en su advertencia sobre la Luna. Las misiones de este año figuran en el calendario de lanzamientos de 2026. Y la NASA ya premia ideas para reciclar la basura de las misiones lunares.

La convocatoria se ha publicado en la web oficial del programa espacial tripulado de China el 22 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: China Manned Space Engineering Office (CMSE).