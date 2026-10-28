Hasta 175 millones de dólares para fabricar chips en casa: EEUU financia los semiconductores que controlan los imanes de la máquina de fusión nuclear de Helion

El Departamento de Comercio de Estados Unidos firmó el 22 de octubre cuatro cartas de intención por hasta 389 millones de dólares. El dinero es para investigar semiconductores de potencia, y la mayor parte va a la fusión nuclear: hasta 175 millones para Helion y hasta 85 para Commonwealth Fusion Systems (CFS).

Los fondos salen de la oficina de I+D de la ley CHIPS, aprobada en 2022 para reforzar la industria de chips del país. Las otras dos firmas son Vertical Semiconductor, con hasta 73 millones, y Sibelco, con hasta 56, según la nota del NIST, el instituto que gestiona el programa.

Los interruptores que mueven Polaris

Helion, con sede en Everett (Washington), desarrolla máquinas de fusión pulsada. En cada pulso, sus bancos de condensadores descargan de golpe corrientes enormes sobre las bobinas que comprimen el plasma.

Esa corriente la abren y la cierran semiconductores de estado sólido. Según la empresa, los que cumplen sus exigencias solo los fabrican hoy proveedores de fuera de Estados Unidos.

El NIST explica que estos componentes servirán para «alimentar, controlar y recoger energía» de los imanes de Helion. Son semiconductores de alto voltaje y módulos de potencia pensados para picos de corriente muy altos.

El 23 de octubre, la empresa publicó un vídeo en su canal oficial sobre estas piezas. En él, su director de ingeniería, Manav Singh, explica cómo Helion está rediseñando los SCR o tiristores, una tecnología con décadas de historia. Un tiristor es un interruptor de silicio que deja pasar una corriente muy grande al recibir una señal.

Everett, Vermont y 225 millones

La ayuda federal llegará con 50 millones de dólares de inversión privada, hasta sumar 225 millones. Más de 100 millones se quedarán en Everett para investigar semiconductores y encapsulado avanzado. Esa técnica integra varios chips en un mismo módulo.

Según la nota de Helion, esa parte traerá más de 100 empleos al estado. Unos 80 millones irán a herramientas, diseño y procesos junto a un socio industrial de Burlington (Vermont).

Con el acuerdo definitivo, el Departamento de Comercio recibirá una participación sin voto en Helion valorada en 175 millones. El cálculo se hará con el precio de su última ronda de financiación, la Serie G.

David Kirtley, consejero delegado de Helion, lo resume en la misma nota. «Construir centrales de fusión a escala requiere que aceleremos el desarrollo de tecnologías como los semiconductores», afirma.

Un prototipo de 19 metros

Polaris es el séptimo prototipo de Helion y mide 19 metros de largo. Su banco de condensadores almacena más de 50 megajulios, según la ficha técnica de la máquina. Sus imanes superan los 15 teslas.

En febrero, Helion anunció que Polaris era la primera máquina privada con fusión medible de deuterio y tritio. Ambos son isótopos pesados del hidrógeno. También alcanzó un plasma de 150 millones de grados Celsius, unas diez veces la temperatura del centro del Sol.

Esa cifra multiplica por cinco los 30 millones de grados del récord de plasmas del MAST Upgrade británico. Polaris está diseñada además para recuperar electricidad sin turbina de vapor. Al expandirse el plasma, cambia el campo magnético y se induce una corriente que vuelve a los condensadores.

Manav Singh, director de ingeniería de Helion, explica cómo la empresa rediseña los tiristores que llevan la corriente de los condensadores a las bobinas. Vídeo: Helion

Orion y la promesa a Microsoft

Los datos de Polaris alimentan el diseño de Orion, la primera central de fusión de Helion. Se construye en Malaga, en el condado de Chelan (Washington). En 2023 firmó con Microsoft el primer contrato del mundo para comprar electricidad de fusión: al menos 50 megavatios.

Según la web de la empresa, Orion debe empezar a operar en 2028. En junio, el Departamento de Salud de Washington le concedió dos licencias radiológicas. Helion asegura que es la primera compañía del mundo con esos permisos para una central de fusión.

CFS pide chips para ARC

La segunda ayuda de fusión es para Commonwealth Fusion Systems, con sede en Devens (Massachusetts). Esta empresa construye SPARC, un tokamak que generará energía neta, según su nota de prensa. Un tokamak encierra el plasma en un anillo con imanes muy potentes, como el ITER, que ya fabrica en serie su divertor de tungsteno.

Según el NIST, CFS investigará semiconductores para calentar el plasma con radiofrecuencia y electrónica de potencia. También electrónica para los diagnósticos y circuitos resistentes a la radiación. La empresa añade el mantenimiento robótico de sus futuras centrales ARC y controladores rápidos para el plasma.

«Estas innovaciones serán una parte vital de nuestro esfuerzo global para desplegar la fusión comercial», afirma Bob Mumgaard, cofundador de CFS. La compañía ha reunido más de 4.000 millones de dólares desde 2018, con inversores como el grupo Hyundai.

Cartas de intención, aún sin contrato

Lo firmado son cartas de intención, el paso previo a una ayuda formal. Las cifras son máximos y dependen de que cada empresa cierre un acuerdo definitivo con Comercio. A cambio, el Gobierno tendrá una participación minoritaria y sin voto en las cuatro compañías.

Ninguna de las notas da fechas para esos acuerdos ni para que los nuevos chips lleguen a las máquinas. Helion tampoco ha anunciado que Polaris haya producido electricidad de fusión, que es su objetivo declarado.

El nombre del socio industrial de Vermont no se ha hecho público. Orion, con arranque previsto en 2028, tiene pendiente su edificio del generador. El movimiento de tierras para esa nave empezó en la primavera de 2026.

La nota del Departamento de Comercio se publicó el 22 de octubre de 2026 en la web del NIST.

Crédito de la imagen: Helion.