Ni coordenadas fijas ni blancos quietos: Lockheed Martin y el Ejército de EEUU cambian en pleno vuelo el objetivo de un cohete GMLRS y destruyen un blanco en movimiento

Un cohete GMLRS lanzado desde un HIMARS cambió de objetivo cuando ya estaba en el aire y destruyó un blanco que se movía, durante una prueba del Ejército de Estados Unidos en el polígono de White Sands, en Nuevo México. Lockheed Martin, que fabrica el cohete y el lanzador, lo anunció el 28 de octubre de 2026 y lo presenta como una primicia del programa.

El GMLRS (siglas en inglés de Sistema de Lanzacohetes Múltiple Guiado) se dispara contra objetivos programados antes del lanzamiento. En esta prueba, según la nota de Lockheed Martin, el equipo actualizó el objetivo del cohete en pleno vuelo mediante dos equipos de comunicaciones de la propia empresa, el enlace de datos Strigo y el dispositivo RIG-360.

Del HIMARS al blanco móvil

El disparo salió de un HIMARS, el lanzador sobre ruedas que el Ejército estadounidense monta en un camión de su familia de vehículos tácticos medianos. La nota no dice a qué distancia estaba el blanco ni cuánto tiempo pasó entre el lanzamiento y el cambio de objetivo, pero sí que el cohete «destruyó con éxito el blanco en movimiento».

Un enlace de datos es una radio que mantiene comunicado un misil con el exterior mientras vuela, de modo que puede recibir correcciones. Lockheed Martin explica que integró Strigo y el RIG-360 en el GMLRS con fondos internos de la compañía, sin que el cohete tuviera que cambiar en lo fundamental.

La empresa sostiene que esto permite a los mandos ajustar ataques que estaban programados de antemano, con lo que tienen una opción de tiro más flexible si las condiciones del campo de batalla cambian. Según la nota, el ensayo apoya la idea del Ejército de unir sensores, lanzadores y sistemas de puntería en una sola cadena de ataque integrada.

Una radio pensada para el Patriot

El RIG-360 (Remote Interceptor Guidance-360) nació para otro misil. La empresa lo describe como un dispositivo de comunicaciones que da a los interceptores PAC-3 del sistema Patriot enlace en vuelo en los 360 grados, lo que elimina puntos ciegos y permite emparejar cada misil con el mejor radar disponible.

En mayo de 2025, la oficina de programas de Misiles y Espacio del Ejército (PEO Missiles and Space) adjudicó al RIG-360 un contrato definitivo de 114 millones de dólares, y Lockheed Martin construye en Grand Prairie (Texas) una planta dedicada a su producción que prevé terminar a finales de 2026. El 20 de octubre, la compañía informó de que el equipo había completado en menos de dos meses una revisión crítica de diseño, tres ensayos de transporte en cautividad, en los que el equipo se prueba sin llegar a lanzar el misil, y el primer vuelo con disparo real usando un PAC-3.

Strigo, por su parte, agrupa en una misma familia sensores de radiofrecuencia, enlaces de datos para misiles y buscadores, desarrollados en un centro de producto propio de Lockheed Martin con la vista puesta en la defensa aérea, la defensa antimisiles y el ataque aire-superficie.

Más de 60.000 cohetes fabricados

El GMLRS no es un arma nueva. Según la ficha oficial del cohete, Lockheed Martin ha producido ya más de 60.000 unidades, con una fiabilidad superior al 98 %, y la versión de cabeza única lleva una carga explosiva de unos 91 kilos y alcanza más de 70 kilómetros.

Cada contenedor de lanzamiento guarda seis cohetes. El HIMARS lleva un contenedor y el M270, el lanzador sobre orugas de la misma familia, carga dos, por lo que un solo vehículo puede disparar hasta doce GMLRS sin recargar.

Del ER GMLRS al PrSM

La compañía asegura que el paquete del enlace de datos «se puede aplicar directamente» a otros cohetes y misiles de artillería de precisión, y cita dos: el GMLRS de alcance extendido y el misil PrSM. El primero llega a 150 kilómetros y, como contó OKDIARIO, el Ejército de EEUU ya ha autorizado su producción tras dos pruebas operativas con soldados.

El PrSM es un misil de largo alcance, de 60 a más de 499 kilómetros según su ficha, y cada contenedor del HIMARS admite dos. Llevar el mismo enlace a toda esa gama permitiría, según la nota, extender el fuego en red a varias municiones distintas.

El lanzador HIMARS en acción. Vídeo: Lockheed Martin

«Al lograr este nivel de integración entre productos de Lockheed Martin como GMLRS, RIG-360 y Strigo, damos a nuestros combatientes la confianza y la capacidad para tener éxito en los escenarios reales más complejos», declaró Randy Crites, vicepresidente de Programas Avanzados de Lockheed Martin. Añadió que eso da a los mandos «las opciones flexibles que necesitan para responder a cualquier amenaza».

La empresa trabaja a la vez en otros frentes de la defensa aérea, como el nuevo misil Patriot PAC-3 Edge, y la demanda de motores de cohete ha llevado a fabricantes como Northrop Grumman a prepararse para casi duplicar su producción de aquí a 2029.

Velocidad y distancia del blanco, sin publicar

La nota de Lockheed Martin no da la fecha exacta de la prueba, la velocidad del blanco, la distancia de tiro ni el número de correcciones que recibió el cohete durante el vuelo. Tampoco aclara qué sensor detectó el cambio de posición del objetivo ni quién envió la orden.

La empresa tampoco ha dicho si habrá más disparos, cuándo podría llegar el sistema a las unidades ni cuánto costaría añadirlo a los GMLRS que ya están en servicio. Por ahora se trata de una demostración financiada por el fabricante.

La prueba se ha dado a conocer en la nota de prensa de Lockheed Martin del 28 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Lockheed Martin.